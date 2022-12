Avec la Luka 1, la sortie de la Air Jordan 7 aux couleurs du « Quai 54 » a fait partie des événements qui ont marqué le dernier tournoi de streetball parisien mondialement connu. Déjà disponible en France, sur le site officiel de Nike notamment, le modèle s’apprête à investir le marché nord-américain le 20 décembre.

L’occasion de se repencher sur ce coloris inspiré par l’Afrique de l’Ouest, avec une tige bleue reprenant la teinture de toile cirée provenant de la région et contrastée par des notes de rouge-orange, sur la languette, le « Jumpman » et une partie de la semelle.

Ce sera peut-être aussi l’occasion d’un restockage pour le marché français pour ce modèle vendu à 209,99 euros.

(Via NiceKicks)

