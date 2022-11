Cameron Payne affiche la couleur

Cameron Payne n’en finit plus d’étonner. Après un début de carrière compliqué, au point d’avoir frôlé la sortie de route précoce en NBA, il surprend depuis que Phoenix l’a repêché pour finir la saison 2019/20 dans la bulle.

Précieux derrière Chris Paul lors de la saison suivante qui avait vu les Suns atteindre les Finals, il a confirmé en 2021/22 en postant ses meilleurs stats en carrière.

Depuis que Chris Paul est blessé, le revoilà au premier plan, avec toujours la même assurance et une belle efficacité, dans un style différent de CP3, moins passeur mais davantage scoreur compulsif.

« Pour moi, il est de mieux en mieux à chaque match », a reconnu Devin Booker. « Il a des responsabilités différentes. C’est un nouveau rôle. Tout est nouveau, et nous lui disons juste d’être agressif, de jouer son basket et on se nourrit de cette énergie ».

Le reflet d’un joueur épanoui

Monty Williams a constaté aussi l’évolution de celui qui est arrivé sur la pointe des pieds en Arizona, conscient que c’était peut-être sa dernière chance en NBA. Un peu plus de deux ans plus tard, il a réussi à atteindre ce niveau par son travail et la confiance accumulée dans cet environnement.

« Il en est arrivé à un point où il y a un certain niveau de confiance avec moi », a confirmé coach Williams. « Il a eu le temps, avec l’absence de Chris Paul, de s’installer dans ce rôle et je ne veux pas qu’il se relâche quand Chris reviendra. Nous voulons qu’il joue de la même manière qu’il le fait en ce moment ».

Pour Cameron Payne, c’est l’occasion de poursuivre son apprentissage en accéléré. Pour l’instant, il fait plus que répondre aux attentes puisqu’il a terminé à plus de 20 points dans trois des six rencontres qu’il a débutées, avec une pointe à 29 points et 7 passes décisives face aux Warriors. Il est carrément le 4e meilleur marqueur de l’équipe !

« Le fait d’être sur le terrain plus longtemps, ça vous permet de voir mon jeu dans son ensemble, plutôt que d’avoir juste un extrait », a-t-il confié à la presse. « Clairement, ça m’aide d’être plus longtemps sur le terrain, de pouvoir continuer à jouer même si je fais des erreurs, ce que je ne pouvais pas faire pendant mes années précédentes. On me retirait direct. J’ai fait beaucoup de vidéo et j’ai beaucoup appris. Ça a fait de moi un joueur plus solide ».

Ça permet surtout à Chris Paul, toujours blessé au talon, de ne pas précipiter son retour et de prendre le temps pour revenir à 100%. Phoenix aura donc encore besoin d’un grand Cameron Payne ce soir pour la réception des Lakers.