Une KD 15 « Brooklyn Graffiti »

Brooklyn est une source d’inspiration intarissable pour les Nets et sa superstar, Kevin Durant, mais aussi pour Nike, qui a concocté un coloris « Brooklyn Graffiti » en clin d’oeil au style de graff présent sur les murs du quartier new-yorkais, également repris sur le maillot de l’équipe version « Bed Stuy ».

Les nombreuses inscriptions en noir et blanc sur l’empeigne et même la semelle intermédiaire sont un hommage à l’amour du basket, à l’éthique de travail de KD et aux Nets. Des touches de violet, sur les lacets notamment, et de vert, au niveau du logo de KD sur la languette, le « Swoosh » ou la semelle extérieure, complètent l’ensemble.

La KD 15 « Brooklyn Graffiti » est prévue pour le 9 décembre !

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.