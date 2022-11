Les Knicks s’imposent à Denver pour la première fois en 16 ans

Sans Nikola Jokic (Covid) ni Aaron Gordon (malade), les Nuggets recevaient les Knicks qui sortaient d’une belle victoire dans l’Utah. Malgré les efforts de Jamal Murray et Bones Hyland, tous deux à 21 points, Denver a chuté à domicile (106-103) grâce au duo d’hommes forts de New York : Julius Randle (34 points, 11 rebonds) et Jalen Brunson (21 points, 7 passes).

Contraints de jongler avec son banc, et une raquette de vieux briscards avec DeAndre Jordan et Jeff Green, les Nuggets ont délivré un basket de bien piètre qualité, marqué par 15 balles perdues et un manque évident de cohésion. Sans rythme ni adresse de loin, à l’instar de Michael Porter Jr. (5 points) qui a traversé ce match comme un fantôme, les Nuggets ont finalement craqué dans le dernier quart.

À l’inverse, les Knicks avaient gardé le meilleur pour la fin avec un 20-7 cinglant pour reprendre l’avantage et engranger un deuxième succès consécutif en déplacement. Le « road trip » des Knicks commence effectivement de la meilleure des manières avec un deuxième succès consécutif à Denver avant d’aller défier des Warriors en pleine crise vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks finissent fort. À -9 en début de dernier quart, les Knicks n’ont pas paniqué, à l’image du duo Randle – Brunson. Tenant les Nuggets à 19 points seulement sur la période, c’est sur un 20-7 (incluant un 8-0 final) que New York va boucler le match, reprenant le contrôle des opérations dans la dernière minute et éteignant complètement les titulaires de Denver, à un zéro pointé en dernier quart. Entrés dans le « money time », Quickley et Sims ont assuré défensivement sur les ultimes possessions des Nuggets !

– Première défaite à domicile des Nuggets orphelins de leur MVP. On aurait pu élargir à leur raquette puisque Gordon (malade) manquait lui aussi à l’appel, mais quand on n’a pas Nikola Jokic, le manque à gagner est énorme avec 21 points, 9 rebonds et 9 passes à compenser, sans parler de la force d’attraction du pivot serbe pour les défenses adverses. Sans son MVP, Denver s’en est remis à Jamal Murray mais ce dernier a fini par craquer en fin de match. Sans point en dernier quart, et une dernière tentative qui n’avait aucune chance de percer le filet, Jamal Murray n’a pas pu jouer les héros et son équipe doit concéder sa première défaite de la saison à la maison.

– Première victoire à Denver depuis 2006. Les Knicks restaient sur neuf revers de suite dans le Colorado, le dernier succès de New York à Denver remontant à 2006. C’était Isiah Thomas qui entraînait l’équipe.

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. À part pour son 3/10 à 3-points qui reste largement perfectible, Julius Randle a bel et bien réussi son meilleur match de la saison à Denver. Avec 34 points, plus 11 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, l’ailier All-Star des Knicks a été au four et au moulin pour son équipe, l’acteur majeur du retour furieux de son équipe en dernier quart.

✅ Jalen Brunson. Pour son 9e match au mois de novembre, Jalen Brunson a réussi une 7e sortie à 20 points ou plus. Avec 21 points plus 7 passes et 5 rebonds, le meneur titulaire des Knicks n’a rien fait de révolutionnaire, mais, dans sa sobriété et son efficacité (7/13 aux tirs dont 2/4 à 3-points), il a encore été le sage de son équipe dans la tempête.

⛔️ RJ Barrett. Déjà à côté de la plaque dans la large défaite contre OKC, où il avait fini à 4 points à 2/10 aux tirs, le Canadien est encore passé au travers hier soir, avec 11 points à 4/18 dont une nouvelle bulle, la 3e de suite, à 3-points : 0/9. Il reste sur un 0/16 derrière l’arc sur ses trois derniers matchs…

⛔️ Michael Porter Jr. Sans Jokic ni Gordon, MPJ avait une belle carte à jouer face à New York. Il n’en a rien été puisqu’il était clairement dans un soir sans, terminant la partie à 1/8 aux tirs pour 5 tout petits points. D’autant plus étonnant qu’il sortait de son meilleur match de la saison à 31 points à Chicago…

LA SUITE

Denver (9-5) : une paire de matchs en « back to back » à Dallas vendredi et samedi

New York (8-7) : troisième étape du « road trip » en cinq temps à Golden State vendredi