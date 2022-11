On n’arrête plus le Thunder !

Quatrième victoire de suite du Thunder qui bascule dans le positif (4v-3d) après ce succès à domicile face au Magic (116-108). Une victoire renversante puisque Orlando, dernier de la conférence Est, a compté jusqu’à 15 points d’avance (86-71) dans le 3e quart-temps grâce à un grand Wendell Carter Jr. Moment choisi par OKC pour serrer la vis en défense, et Orlando ne va plus inscrire le moindre point pendant quatre minutes.

Le Thunder en profite pour signer un 14-2 et revenir à trois unités (88-85). Toujours par Carter, dans l’axe à 3-points, le Magic se redonne de l’air pour reprendre 11 points d’avance (104-93). Un écart qu’on pense définitif sauf que le Magic ne va plus inscrire le moindre panier jusqu’à la fin du match ! Pendant sept minutes, Orlando loupe 10 tirs de suite, et OKC signe d’abord un 12-0 pour prendre les commandes (105-104), puis un 11-4 pour valider la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les balles perdues du Magic. 25 balles perdues pour Orlando qui avait par deux fois le match bien en main. Mais par deux fois, les coéquipiers de Bol Bol (6 balles perdues !) ont complètement craqué et le Thunder inscrit 30 points sur ces balles perdues. Terrence Ross sorti sur blessure, il n’y avait aucun joueur d’expérience capable de calmer le groupe dans les deux moments compliqués de la partie.

— Un cinq improbable. Jamahl Mosley nous a gratifié d’un cinq aussi inédit qu’étrange avec Terrence Ross, Paolo Banchero, Bol Bol, Franz Wagner et Wendell Carter Jr. Aucun meneur de jeu dans cette configuration, et la blessure de Terrence Ross a écourté cette formule avec les entrées rapides de Jalen Suggs puis RJ Hampton.

— OKC dans le positif. Avec quatre victoires pour trois défaites, le Thunder possède un bilan positif. C’est une première depuis deux ans !

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Le meilleur joueur de la semaine joue le meilleur basket de sa carrière, et il a encore pesé sur le match par sa justesse et sa capacité à casser les lignes. Il inscrit 13 points dans le dernier quart-temps à 100% aux tirs. Le retour de Josh Giddey (10 passes) le libère encore davantage de la gestion du jeu.

✅ Aleksej Pokusevski. La tige serbe retrouve ses sensations de son année rookie, et il cumule 16 points, 9 rebonds et 3 contres. C’est lui, sur un 3-points, qui fait passer le Thunder devant dans le « money time ».

✅ Wendell Carter Jr. Le meilleur joueur du Magic, et de loin, et il égale son record en carrière avec 30 points. Le tout à 10 sur 15 aux tirs, avec un 2/2 à 3-points et 12 rebonds. Alors qu’il avait déjà inscrit 11 points dans le premier quart-temps, le Magic n’a pas assez insisté sur lui.

⛔ Jalen Suggs. Pour son retour à la compétition, l’ancien leader de Gonzaga a beaucoup arrosé : 3 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 9 à 3-points. Il perd aussi quatre ballons. Un match à oublier.

LA SUITE

Orlando (1-7) : début d’une série de sept matchs à domicile avec la venue de Golden State jeudi.

OKC (4-3) : réception de Denver jeudi soir.