Expulsé, Steve Nash pique une très grosse colère

Après Klay Thompson la veille, c’est au tour de Steve Nash de subir la première expulsion de sa carrière comme coach. Contrairement à l’arrière des Warriors, le coach des Nets n’a pas fait de « trash talking », mais il s’est emporté contre une décision arbitrale. C’est même plus qu’emporter puisque l’ancien meneur des Suns était carrément fou de rage !

« Je défendais simplement mes gars » explique-t-il en conférence de presse. « J’avais estimé que Patty (Mills) avait pris une manchette à la gorge de la part de Giannis, juste devant l’arbitre. J’ai estimé que ce n’était pas bien. Je ne pense pas avoir été trop démonstratif, mais j’étais énervé d’avoir pris une technique. »

Ce qui agace encore plus Nash, c’est de rester sans réponse. « Je n’ai aucune explication ! Il s’est passé beaucoup de choses, et il est arrivé ce qui est arrivé… J’ai dit ce que j’avais à dire, et c’est tout. »

« On l’a vu jouer pendant 20 ans, et je l’ai vu en dire de la merde aux arbitres »

Au final, et malgré la défaite, cette réaction amuse Kevin Durant.

« On l’a vu jouer pendant 20 ans, et je l’ai vu en dire de la merde aux arbitres » se marre Durant. « J’étais sur le terrain avec lui quand il parlait de manière dingue aux arbitres. Lors de mes premières années en NBA, Steve avait l’habitude de parler comme un fou aux arbitres. Comme il n’avait pas de technique comme entraîneur, je me demandait ce qu’il se passait… Parce qu’il est fougueux. Mais il faut se comporter différemment quand on est entraîneur… Mais parfois vous voulez juste aller sur le terrain et vous battre pour vos gars, et je pense que c’est ce qu’il a fait ce soir ».

En 18 ans de carrière de joueur, et 1 337 matches, Nash n’avait été expulsé que deux fois.