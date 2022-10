Pour Deandre Ayton, les Suns ont su maîtriser leurs émotions face aux Warriors

Avec sept fautes techniques sifflées rien que dans le troisième quart-temps, dont l’expulsion de Klay Thompson, sa première en carrière, c’est peu de dire que ce choc entre les Suns et les Warriors était bouillant.

Clairement, il y avait beaucoup de tension, ainsi qu’un parfum de playoffs, entre les deux équipes.

« Les deux équipes en voulaient, mais il n’y avait rien de personnel. On les respecte, ce sont les champions », explique Monty Williams à ESPN. « Ils vous forcent à jouer à votre meilleur niveau, car ils sont les meilleurs. Les émotions surviennent parce qu’il y a de la compétition. »

C’est d’ailleurs dans ce troisième quart-temps que Deandre Ayton et les siens ont fait la différence, en le remportant 33-20, avant d’enfoncer le clou en dernier acte, 29-19.

« On n’a pas eu de baisse d’énergie dans ce match », se réjouit le pivot pour Arizona Sports. « On a donné le ton physiquement, en restant dans les limites. Je ne vais pas dire qu’on l’a fait pour les faire craquer, mais ils ont été touchés. Les équipes n’aiment pas quand on les frappe encore et encore, surtout si on est à la limite. »

« Cela montre des progrès par rapport à la saison dernière »

Mais cette tension aurait également pu faire dérailler Phoenix et profiter aux Warriors. Face à ce moment où les nerfs étaient à vif, les Suns ont su garder leur calme et jouer intelligemment, sans se faire déborder par les décisions arbitrales.

« Je suis très fier de ça », poursuit et se réjouit Ayton. « Cela montre des progrès par rapport à la saison dernière. Il y avait beaucoup d’émotions et, dans le même temps, on a continué de jouer notre basket. Les coups de sifflet n’allaient pas dans notre sens ? Pas grave. On a joué notre jeu et on a conclu. »

Du côté des perdants, on ne fait pas le même constat. Steve Kerr et Draymond Green n’ont pas avancé l’argument émotif pour expliquer la glissade de Klay Thompson et compagnie après la pause.

« On a perdu notre jeu. On a encore beaucoup de travail à faire, on n’est pas un produit fini, on en est loin. On est très mauvais en défense », regrette le coach, avant d’être confirmé par son intérieur. « L’implication en défense n’y est pas », ajoute Green. « On doit faire mieux, moi le premier. En ce moment, on est une bonne équipe offensive et une mauvaise défensive. »