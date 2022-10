Multipliant les infractions au volant, James Bouknight inquiète

James Bouknight espérait se lancer cette saison après un premier exercice en NBA durant lequel il estime ne pas avoir eu sa chance. Son premier coup d’éclat n’a malheureusement rien eu d’un exploit ballon en main.

Les détails concernant son arrestation survenue ce week-end pour conduite en état d’ivresse relatent une intervention épique de la police du comté de de Charlotte Mecklenburg.

On apprend ainsi que les officiers, qui ont trouvé le joueur inconscient dans sa voiture, une arme à la main, bloquant la circulation dans un parking de Charlotte, auraient passé plus d’une heure à essayer de réveiller James Bouknight, à grands coups de corne de brume, de flashs lumineux et autres bruits censés réveiller les plus assoupis.

Finalement réveillé, James Bouknight aurait refusé de sortir du véhicule, mettant de longues minutes à émerger avant de manger dans sa voiture, d’emboutir les voitures de police à l’avant et à l’arrière, avant d’obtempérer…

Quatre convocations judiciaires à honorer devant le tribunal…

L’alcootest a confirmé l’état d’ébriété avancé du joueur. Mais ce nouvel écart rappelle que James Bouknight n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il compte désormais quatre convocations judiciaires pour des affaires similaires !

La tournée des tribunaux de James Bouknight débutera donc le 10 novembre pour cette dernière arrestation en date. Il y retournera le 29 novembre pour « excès de vitesse et conduite dangereuse », le 6 décembre, encore pour « excès de vitesse et conduite dangereuse », et enfin le 13 décembre pour « conduite dangereuse et irréfléchie ».

Qualifié de justesse pour participer au premier match de la saison des Hornets, à San Antonio, il a tenu à présenter ses excuses avant la rencontre.

« Je voulais juste m’excuser d’avoir été une distraction avant le début de la saison pour mes coéquipiers et ce que nous avons devant nous. J’essaie d’en tirer des leçons, d’être capable de rester fort, de passer à autre chose et de continuer à grandir », a-t-il déclaré, alors que cette accumulation d’infractions inquiète forcément.

Il a également remercié Steve Clifford pour son soutien durant cette nouvelle épreuve, le nouveau coach des Hornets ayant récemment loué les qualités de l’arrière sophomore.

« Cliff a été là pour moi à chaque étape du chemin depuis qu’il est arrivé. Avoir un coach qui croit vraiment en vous et qui s’investit pour vous aider et vous rendre meilleur signifie tout pour moi ».