Avec ClipperVision, les Clippers veulent révolutionner la manière de regarder un match NBA

Depuis qu’il a racheté les Clippers, Steve Ballmer ne cesse de mettre en avant les nouvelles technologies, qu’il s’agisse du matériel utilisé dans la salle pour l’éclairage et les écrans géants, des matériaux et des moyens de transport pour leur prochaine enceinte à Inglewood, ou encore en matière de réalité augmentée lors de la retransmission des rencontres.

Cette année encore, la franchise de Los Angeles va innover avec six types de diffusion pour un même match. Baptisé ClipperVision, ce dispositif est une première dans l’histoire de la NBA, et il sera proposé pour plus de 70 matches cette saison. Son coût pour le fan des Clippers : environ 200 dollars à l’année, et c’est intégré à la nouvelle application NBA.

Outre les traditionnelles retransmissions dont on dispose sur le League Pass, le fan des Clippers pourra opter pour une diffusion avec réalité augmentée, avec des stats qui apparaissent en surimpression. Pour les fans étrangers, il y aura un stream en espagnol et un autre en coréen. Mais ce que les Clippers mettent en avant, c’est la version BallerVision. Il s’agit d’un mode de diffusion avec les commentaires de Jamal Crawford, Baron Davis, Paul Pierce, Quentin Richardson, et Matt Barnes. Assis dans leur canapé, ils commentent le match, comme on pourrait le faire entre amis.

« J’ai voulu créer un produit comme ClipperVision dès le jour où je suis arrivé chez les Clippers. Des années d’efforts, de travail acharné et de développement ont conduit à son lancement », a déclaré Steve Ballmer, ancien patron de Microsoft. « La réalité augmentée et l’interactivité de ClipperVision nous permettront de transformer l’expérience de nos fans qui regardent les matchs, et leur offrir davantage de supports pour regarder les Clippers. »