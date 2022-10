Pour Kevin Durant, la culture démocratique des Warriors peut leur permettre de ne pas dérailler

Même s’il est désormais loin de la Californie, Kevin Durant a beaucoup été évoqué ces derniers temps à San Francisco. Car avec le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole, ce sont les images de l’altercation entre l’ailier fort et l’actuel ailier de Brooklyn, en 2018, qui sont revenues sur le tapis.

À l’époque, Draymond Green s’en était violemment (mais uniquement verbalement) pris à son coéquipier, lui reprochant d’avoir déjà la tête ailleurs, et de ne pas être de toute façon indispensable à l’équipe. Mais pour Kevin Durant, les deux situations n’ont absolument rien à voir.

« Ce n’est pas du tout pareil » a-t-il ainsi répondu à ESPN. « Quelqu’un a reçu un coup de poing au visage. Ce n’est pas comparable à ça. J’ai entendu des gens dire que cela arrivait souvent en NBA. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. Ce que moi et Draymond avons connu il y a quelques années, ça arrive tout le temps. Donc c’est facile de passer à autre chose après quelque chose comme ça, mais cette situation-là est très différente. »

Contrairement à l’épisode avec Kevin Durant, Draymond Green n’a d’ailleurs pas été suspendu par les Warriors, peut-être surtout parce que l’équipe ne veut pas priver son joueur de la cérémonie de remise de bague, qui aura lieu lors du premier match de la saison régulière. Ce sera le 19 octobre, face aux Lakers.

« Ce qu’il y a de mieux chez les Warriors, c’est que leur mantra a toujours été ‘la force du nombre’. Et il y a toujours eu un effort collaboratif et collectif là-bas »

De quoi créer une drôle de situation, « où tout semble de retour à la normale » comme l’exprime Kevin Durant. En surface au moins. Mais en coulisses, les Warriors se remettront-ils facilement de l’épisode ?

« Je pense que ce qu’il y a de mieux chez les Warriors, c’est que leur mantra a toujours été ‘la force du nombre’. Et il y a toujours eu un effort collaboratif et collectif là-bas » continue Kevin Durant. « Donc Steph n’est pas seul à essayer de regrouper tout le monde. Je suis sûr qu’Andre [Iguodala] l’aide. Je suis sûr que [Kevon Looney] l’aide. Je suis sûr que Bob [Myers] et Shaun [Livingston] et Klay [Thompson] et les gars qui sont là depuis longtemps l’aident aussi. Vous ne pouvez pas faire face à quelque chose comme ça tout seul. Steph le sait, Bob le sait. Je le sais pour avoir fait partie de ce groupe, ils travaillent toujours de façon démocratique, donc je suis sûr qu’ils parlent tous en interne, en tant que groupe, pour voir quelle est la meilleure façon d’avancer. »

Même si le double MVP des Finals rappelle que ce qu’il s’est passé à Golden State n’est pas courant.

« C’est rare. Vraiment. Je suis dans la ligue depuis 16 ans, et je n’avais jamais vu ça jusqu’à l’autre jour, quand j’ai regardé la vidéo. On a tous entendu parler de MJ (avec Steve Kerr) ou de Bobby Portis (avec Nikola Mirotic), mais ça n’arrive pas chaque année. C’est très rare que quelque chose comme ça arrive. »