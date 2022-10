L’autre défi de Damian Lillard : dépasser Clyde Drexler à Portland

2 février 2018. Les Blazers quittent la Scotiabank Arena des Raptors avec une lourde défaite de 25 points. Mais Damian Lillard trouve au moins un motif de satisfaction personnelle à cette rencontre. Non seulement il vient de passer le cap symbolique des 10 000 points inscrits. Mais en plus, il est le plus rapide dans l’histoire des Blazers à le faire.

« Je me suis dit : ‘Merde, déjà 10 000 ?’. C’était ma sixième saison dans la ligue. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser que si j’étais régulier, je pourrais atteindre les 20 000 points. Pour un scoreur, 20 000 points est toujours considéré comme une marque singulière. À partir de là, j’ai su que c’était possible, mais c’est aussi là que j’ai fait mes premières recherches sur le record de points de Clyde Drexler avec l’équipe », rapporte le meneur à Yahoo.

Un an plus tard, après avoir dépassé LaMarcus Aldridge, alors 2e parmi les meilleurs marqueurs de l’histoire des Blazers (aujourd’hui 3e donc, avec 12 562 points), le multiple All-Star dira d’ailleurs : « Maintenant je vais chercher Clyde. Je vais le faire. »

Encore trois ans après, il n’y a plus trop de doute. Avec ses 17 510 points, il a seulement 530 points de retard sur son illustre aîné Clyde Drexler (18 040 points). En gardant son rythme de croisière en carrière – 25 points de moyenne – il devrait devenir n°1 dans une vingtaine de matches.

Un record marqueur de la fidélité

Une perspective qui semble enchanter le Hall of Famer, qui a évolué à Portland de 1983 à 1995 : « Les records sont faits pour être battus, mais je ne peux pas penser à un meilleur joueur ou une meilleure personne pour battre le record que Dame. Il incarne le fait d’être un joueur d’équipe et de se comporter en professionnel. Je n’ai que de l’admiration et du respect pour lui. Quand il sera sur le point de battre le record, si nos calendriers coïncident, j’aimerais être là pour l’aider de toutes les manières possibles. C’est une belle étape à franchir. J’ai hâte qu’il l’accomplisse. »

Derrière cette dimension de record se cache l’enjeu de la fidélité envers une même franchise, un sujet sur lequel les deux hommes ont eu l’occasion d’échanger par le passé. Drexler avait en effet demandé son transfert en 1995. Et quelques semaines après avoir été envoyé à Houston, il avait remporté son unique titre en carrière aux côtés de Hakeem Olajuwon. À voir si Lillard, 32 ans, finira pas l’imiter à l’avenir…

« Clyde voulait me voir gagner à Portland. Mais il m’a dit de faire ce que je devais pour être heureux. Il m’a aussi dit de faire en sorte que la franchise soit redevable. Et à ce moment-là, je me disais que je détesterais être si près du but et manquer cette opportunité de passer devant Drexler si je devais partir. J’y suis presque. J’y ai vraiment pensé, mais je n’ai jamais vraiment cru que j’allais quitter Portland », assure Lillard pour qui ce record « signifierait beaucoup ».