CJ McCollum flashé avec la CJ 2 aux pieds

À l’image d’un LaMelo Ball, qui s’est présenté au Media Day des Hornets avec la toute nouvelle MB.02 aux pieds, CJ McCollum a profité du début du « training camp » des Pelicans pour arborer sa prochaine chaussure signature conçue par Li-Ning, la CJ 2.

Sur les premières images diffusées par Nick DePaula, d’ESPN, on peut apercevoir une mousse généreuse pour composer la semelle intermédiaire, une tige principalement en mesh avec des motifs d’éclaboussure à sa base au niveau du coloris, en gris et blanc sur le modèle ci-dessous. On note aussi la présence des renforts sur les oeillets pour assurer davantage de maintien, et d’une tirette originale.

Plus d’infos dans les semaines à venir au sujet du prix et de la date de sortie de la CJ 2.

(Via Nick DePaula)

