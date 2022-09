Bojan Bogdanovic prend ses marques à Detroit

Bojan Bogdanovic n’a pas survécu à l’entreprise de reconstruction menée par le Jazz cet été puisque le Croate a finalement atterri à Detroit, une équipe également en plein « process », en échange de Kelly Olynyk et Saben Lee.

Aux Pistons, Bojan Bogdanovic apportera sa touche d’expérience au sein d’un jeune roster et son efficacité dans le secteur offensif, à 3-points notamment. Il sera aussi une voix importante dans le vestiaire aux côtés d’un Cory Joseph, avec lequel il a joué pendant deux ans à Indiana (2017-2019)

« Je dois faire ce que je sais faire, répondre présent à tous les matchs », a-t-il confié après son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. « Je dois faire partie des plus anciens ici. Donc je dois être plus présent vocalement. Je dois parler aux jeunes gars et essayer de les orienter dans la bonne direction, mais mon état d’esprit sera le même. Je veux me donner à fond dans chacun des matchs que je joue ».

Un atout de plus dans la manche de Dwane Casey

Avec 39.2% de réussite à 3-points en carrière en NBA, Bojan Bogdanovic sera aussi précieux aux yeux de son coach Dwane Casey dans sa capacité à libérer des espaces pour les créateurs comme Cade Cunningham et Jaden Ivey.

« Ça reste un ailier polyvalent », a souligné le coach. « Il est intelligent, il peut shooter, il connaît le jeu. Il sait comment jouer sans ballon, et même si vous ne jouez pas avec lui, il ouvre des espaces pour Cade (Cunningham), Jaden (Ivey) et Saddiq (Bey). Je l’ai observé aujourd’hui. Il est là à parler aux gars, à leur dire quoi faire, comment faire les choses. Ce sont des choses qui n’ont pas de prix, et c’est pourquoi il est précieux pour nous en ce moment ».

Bojan Bogdanovic fera partie des options à disposition de Cade Cunningham. Son entente avec son meneur fera ainsi partie des éléments importants pour préserver l’équilibre offensif de l’équipe.

« C’est le franchise player. C’est un super gars d’abord et aussi un très bon joueur de basket. En jouant à ses côtés, ça va lui donner plus d’espace. On se côtoie que depuis quelques jours, on va prendre le temps de se connaître », a conclu le Croate.