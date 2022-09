Luka Doncic devient le premier joueur à lancer un double virtuel sur TikTok

Son petit nom : « Luk.AI ». Il s’agit du clone numérique, ou « métahumain », de Luka Doncic qui vient d’être dévoilé. Une intelligence artificielle décrite par les développeurs d’Epic AI comme étant « autodidacte et capable de se développer sur le plan émotionnel, physique et technologique ».

Une sacrée promesse technologique portée par le joueur des Mavs, qui devient le premier joueur NBA à développer un tel projet. Cette version virtuelle pourra interagir, faire de l’exercice, jouer et converser avec les fans du joueur via TikTok, là où elle sera basée.

Les concepteurs affirment que « Luk.AI » deviendra plus intelligent et évoluera en interagissant avec la communauté du réseau social prisé des jeunes. Les fans influenceront ses compétences et ses intérêts.

« Les fans peuvent apprendre à le connaître et contribuer à le rendre plus intelligent en s’engageant avec lui. Il répondra à leurs commentaires, écoutera leurs idées et créera aussi des vidéos avec eux », promet le joueur.

Celui-ci considère que ce double numérique va l’aider. « Il jouera un rôle important dans ma fondation, qui s’intéresse au rôle positif du jeu pour les enfants, et il s’associera aux camps de Mark Cuban qui aident à enseigner la technologie de l’intelligence artificielle aux enfants. L’éducation technologique est importante. »

La réaction de Luka face à « Luk.AI » ? « C’est un truc assez fou, mais c’est très cool. Il me ressemble, parle comme moi et a sa propre personnalité. Mais je suis toujours plus beau que lui ! »