Les phases de poules de l’EuroBasket 2022 se terminent aujourd’hui, avec les ultimes rencontres dans les groupes C et D, qui permettront de connaître à quelles places finiront la Grèce, l’Ukraine, l’Italie, la Croatie, la Serbie, la Pologne et la Finlande, déjà qualifiées pour les phases finales, mais aussi de savoir qui d’Israël et de la République tchèque obtiendra le dernier strapontin disponible dans ces deux groupes.

La FIBA a en tout cas programmé les horaires des quatre premiers huitièmes de finale, issus des croisements entre les groupes A et B, et c’est le choc entre l’Espagne et la Lituanie qui sera en « prime time », à 20h45.

Comme ces phases finales se jouent à Berlin, la FIBA a placé le duel entre l’Allemagne et le Monténégro juste avant (18h00), à un horaire attractif pour le public local, ce qui signifie que la France affrontera la Turquie dès 12h00, quand la Slovénie de Luka Doncic fera face à la Belgique dans la foulée, à partir de 14h45.

Comme on peut le voir, la France se retrouve ainsi dans la partie de tableau de l’équipe qui finira en tête du groupe D, logiquement la Serbie de Nikola Jokic.