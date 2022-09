Avec les Suns, Jock Landale veut franchir un cap

Pour sa première expérience du genre, Jock Landale ne s’attendait sûrement pas à vivre une « free agency » aussi mouvementée. « C’était assez éprouvant pour les nerfs car on ne sait jamais vraiment, en tant que joueur au salaire minimum, dans combien d’échanges on va être impliqué », décrit l’Australien.

Celui-ci a ainsi connu deux transactions début juillet. Une première en passant des Spurs aux Hawks, étant impliqué dans l’échange autour de Dejounte Murray. Puis une seconde, quelques jours plus tard, en quittant Atlanta pour sa destination finale : Phoenix.

« C’était ma première prise de conscience du fait que c’est un business et qu’il n’y a pas beaucoup de fidélité dans ce sport. C’est comme ça et j’ai dû m’y faire assez vite », poursuit le joueur de 26 ans, finalement pas si malheureux de quitter le Texas pour l’Arizona.

Sur le plan collectif, il quitte en effet une équipe du ventre mou de la conférence Ouest pour l’équipe qui a remporté le plus de matchs de saison régulière au cours des deux derniers exercices, en cumulé, que toute autre formation de la ligue (115 victoires). Une équipe qui convient aussi « très bien à ma personnalité et à mon style de jeu. […] Mon contrat n’étant pas garanti, c’était un peu déstabilisant comme je l’ai dit, mais je suis heureux d’être là où je suis et d’être resté dans une grande franchise. »

Quel rôle dans la raquette des Suns ?

Avec le départ de JaVale McGee, il tentera de récupérer des minutes derrière Deandre Ayton ainsi que Bismack Biyombo, qui a d’ailleurs représenté un défi physique de taille pour Jock Landale. « Donc c’est génial que je n’aie pas à me frotter à lui quatre fois par an. »

L’an passé, pour sa saison rookie avec les Spurs, le joueur non-drafté apportait 5 points et moins 3 rebonds en une dizaine de minutes en moyenne. « J’étais rookie l’année dernière, mais je ne suis pas un rookie en termes de professionnalisme », assure le joueur de 26 ans, avant d’enchaîner sur son rôle avec les Suns : « Ils ne vont pas s’attendre à ce que je sois un stoppeur défensif comme avec Mikal (Bridges), mais ils comprennent que j’ai un QI élevé. Je remonte le terrain avec intensité. Je prends des rebonds offensifs, et défensifs, à chaque fois et je suis un shooteur. Mon état d’esprit est de rester simple : prendre des rebonds, courir et obtenir des tirs ouverts. C’est un peu les trois choses sur lesquelles je m’évalue. »

Trois dimensions assez basiques dont Monty Williams pourrait tirer profit en le mobilisant en sortie de banc. Sa recrue affiche déjà la nécessité de « monter d’un cran par rapport à ce que j’ai fait l’année dernière, et je pense que si j’avais eu l’opportunité l’année dernière de m’installer dans ce rôle, j’aurais fait très fort. Je pense pouvoir l’apporter aux Suns cette année et continuer à évoluer dans ce rôle. S’ils veulent plus de moi, alors ils me le diront, mais pour l’instant, c’est une sorte de rôle auto-défini. Je suis extrêmement confiant à l’idée d’apporter à un haut niveau et d’aider cette équipe à aller là où elle veut. »