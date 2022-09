Le show Luka Doncic

Pied au plancher, Luka Doncic a contribué à faciliter le travail de la Slovénie pour décrocher sa deuxième victoire en deux matchs. Après la Lituanie (92-85), c’est la Hongrie qui a subi la loi du meneur des Mavericks.

Luka Doncic a lancé son match avec un enchaînement incroyable, un petit pont sur Benedek Varadi pour lancer la contre-attaque et une « no-look pass » pour le alley-oop signé Vlatko Cancar. Il s’est ensuite offert un gros contre par derrière avant de dérouler sa panoplie offensive habituelle, sans négliger le spectacle, avec un dunk et un 3-points depuis le logo.

« Même si je le côtoie de façon un peu plus directe depuis à peu près deux ans avec l’équipe nationale, et malgré le fait que je le connaissais déjà d’avant, bien sûr que sa façon de jouer me surprend toujours », a déclaré son sélectionneur, Aleksander Sekulic. « Ce n’est pas seulement le cas pour nous, mais pour tout le monde. Le truc que j’aime chez lui, c’est qu’il se fiche de savoir s’il joue la Hongrie ou la finale de l’Eurobasket, il va tout donner, faire le show, et de la bonne façon. C’est ce qu’il a fait ce soir, même lorsqu’on était à +20, il a incroyablement bien joué. Et si je lui avais demandé de jouer les cinq dernières minutes, je suis sûr qu’il aurait voulu rentrer ».

Avec 20 points à 8/11 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives (mais 5 balles perdues), le tout en seulement 19 minutes, c’est peut dire que Luka Doncic a fait le job. Avant d’affronter la France mercredi prochain, la Slovénie va défier la Bosnie-Herzégovine ce dimanche puis l’Allemagne mardi.