Deux nouvelles signatures aux Wolves

A un mois du début des camps d’entraînement, les Wolves peaufinent leur effectif avec deux signatures, sans doute des invitations au camp d’entraînement.

Il y a d’abord Luke Garza, ancienne grosse vedette NCAA, sélectionné au second tour par les Pistons en 2021. Comme on pouvait le craindre, son manque de vitesse et de mobilité a compliqué sa première saison en NBA, et il va tenter de se relancer à Minnesota. Il y a une petite place à prendre derrière Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert.

Le second a brillé en fin de saison, et c’est CJ Elleby, qui a carrément débuté 28 des 30 derniers matches de Portland : Sorti de Washington State en 2020, puis drafté au second tour, il tournait à 8 points et 5 rebonds de moyenne après le All-Star Game.

INTERSAISON WOLVES 2022

Prolongations : Karl-Anthony Towns, Jaylen Nowell, Naz Reid

Arrivées : Kyle Anderson (Grizzlies), Rudy Gobert (Jazz), Bryn Forbes et Austin Rivers (Nuggets), Wendell Moore Jr (Draft)

Départs : Walker Kessler, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Leandro Bolmaro et Jarred Vanderbilt (Jazz), Josh Okogie (Suns)