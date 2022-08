Facundo Campazzo va passer sa frustration avec l’équipe nationale

Scotché au bout du banc à Denver en fin de saison, Facundo Campazzo prend les matchs de l’équipe nationale d’Argentine comme une bouffée d’oxygène. Le meneur de 31 ans avait déjà été du dernier rassemblement fin juin et s’apprête à accompagner l’équipe lors des deux prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023 puis pour l’Americup à partir du 2 septembre prochain.

Dans le groupe B, l’Argentine affrontera les Îles Vierges, Porto Rico et la République Dominicaine. « Ça me permet de rester actif, connecté et de m’occuper l’esprit », a-t-il glissé à La Nacion.

Loin des chiffres, proche du parquet

Alors qu’il est devenu free-agent et a déjà témoigné son envie de trouver un spot en NBA, le meneur de poche profite de cette campagne pour ne pas se laisser perturber par d’éventuelles tractations ou rumeurs. Facundo Campazzo se concentre sur ce qu’il sait faire de mieux, le terrain.

« Je suis un peu en « mode avion ». En pilotage automatique. Parfois, je suis un peu anxieux. Mais je remarque que beaucoup de joueurs qui sont maintenant free agents vivent la même chose. C’est inhabituel pour tout le monde. J’ai des moments d’anxiété, où c’est difficile de dormir, mais en général, j’essaie de rester calme. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Quand on me demande ce qui se passe et où je vais jouer, c’est là que je suis le plus anxieux, car je commence à imaginer et à penser à la situation. Mais comme je suis actif, que je m’entraîne, que je vais d’un endroit à un autre, c’est comme si j’avais la tête libérée ».

La compétition lui fait du bien car la frustration est visiblement grande. L’Argentin regrette en effet d’avoir manqué de confiance et d’avoir mal réagi d’abord lorsque Bones Hyland a progressivement pris sa place dans la rotation.

« La première année, Jamal Murray s’est blessé et j’ai dû jouer beaucoup plus souvent du jour au lendemain. J’avais plus le ballon en main, je me sentais bien. J’étais confiant, tout allait bien. L’année dernière, j’ai commencé à jouer, au cours du dernier mois et demi, j’ai commencé à perdre confiance, le gars derrière moi a commencé à très bien jouer. Je me disais : « Si je suis l’entraîneur et que j’ai un gars qui n’a pas beaucoup de confiance et qui ne se débrouille pas très bien et un autre gars qui me donne 15 points par match et que l’équipe se développe… Il n’y a pas beaucoup de raisons de douter ». Puis, j’ai compris que je ne pouvais pas être égoïste et j’ai réalisé que je faisais quelque chose de mal. J’ai donc essayé de mettre toute mon énergie pour m’améliorer ».

Prêt à se « tuer » à l’entraînement

Comme après chaque échec, Facundo Campazzo en est ressorti plus fort, s’infligeant des séances d’entraînement à haute intensité afin de rester en forme et disponible, une attitude qui fera peut-être pencher la balance en sa faveur à l’avenir, à Denver ou ailleurs.

« Je ne vais pas mentir, au début c’était frustrant, parce que je voulais jouer, je voulais faire mes preuves. Mais ça m’ennuyait d’être en colère pendant si longtemps, d’ailleurs, contre qui ? J’ai donc consacré mon énergie à ce qui me rend heureux : me défoncer à l’entraînement et passer du bon temps à la maison avec ma famille. Parce que chaque club fait un rapport sur votre comportement sur et en dehors du terrain. Ils donnent à l’entraîneur des rapports sur la façon dont vous vous êtes comporté lorsque vous n’avez pas joué ou si vous avez fait une mauvaise mine dans cette situation. Donc, je ne vais donner à personne des arguments pour douter de mon engagement. C’est tout, je ne joue pas, je m’entraîne, je suis attentif, je pousse les nouveaux à s’entraîner davantage, je les aide quand je peux, je joue en 3 contre 3 avec les assistants… Je cherche toujours des moyens d’être prêt ».