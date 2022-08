Euro 2022 | Le sélectionneur serbe explique pourquoi il a écarté Milos Teodosic

L’information a été une surprise : Milos Teodosic n’était finalement pas retenu dans le groupe serbe pour l’EuroBasket 2022. Se priver du meneur de jeu, encore performant en club, qui fut la star de la sélection avant l’avènement de Nikola Jokic, n’était pas anodin comme décision.

Le sélectionneur a logiquement été interrogé sur ce choix surprenant, regrettant au passage que l’information soit si rapidement sortie dans la presse. Pourquoi donc avoir écarté Milos Teododic ?

« J’ai dit à Milos, très directement, que je ne pouvais pas, après avoir vu ce que j’ai vu à l’entraînement, lui offrir le statut et la place qu’il avait jusqu’à présent en sélection », explique Svetislav Pesic. « Je me tourne donc vers des joueurs qui peuvent apporter plus en ce moment. »

Visiblement, le coach ne voulait pas mettre un Milos Teodosic (35 ans) moins bon dans son cinq majeur.

Mais le laisser sur le banc lui semblait aussi être une mauvaise idée. Il ne restait alors qu’une seule option, brutale mais logique : couper l’ancien joueur des Clippers.

« On a eu une excellente conversation. C’est ma décision, elle n’était pas facile, non seulement parce qu’il est dans l’équipe depuis tant d’années, mais parce que c’est toujours difficile pour un joueur. Il a été un peu surpris, mais ça fait partie du sport. Il n’a jamais été remplaçant et on a de meilleurs joueurs pour remplir ces postes-là. L’équipe n’est pas construite avec les 12 meilleurs joueurs, mais avec les 12 qui peuvent former la meilleure équipe. »