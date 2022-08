DeMarre Carroll dans le staff de Mike Budenholzer aux Bucks

On l’avait quitté avec Houston, dans la « bulle » d’Orlando. Depuis, DeMarre Carroll n’était plus apparu dans un effectif NBA et on ne savait pas bien si l’ancien « 3&D » des Hawks et des Nets avait pris sa retraite ou pas.

C’est bien le cas puisque Yahoo! Sports annonce qu’il rejoint le staff de Mike Budenholzer aux Bucks.

Pour l’instant, on ignore quel sera son rôle exact mais le basketteur de 36 ans retrouve en tout cas celui qui a vraiment lancé sa carrière. Avant son passage à Atlanta, DeMarre Carroll avait ainsi eu toutes les peines du monde à s’imposer en NBA, passant par Memphis, Denver, Houston et Utah entre 2009 et 2013.

Récupéré à l’été 2013 par les Hawks, il s’imposera pourtant comme un maillon essentiel du schéma de Mike Budenholzer, en étant titulaire sur l’aile pour l’équipe, qui atteindra la finale de conférence en 2015.

Il en profitera dans la foulée pour signer un très joli contrat (60 millions de dollars sur quatre ans) aux Raptors, avant d’être échangé aux Nets puis de se prendre aux Spurs, où Gregg Popovich ne lui fit jamais confiance.