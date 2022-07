Dennis Schröder plante 14 de ses 38 points dans les deux dernières minutes du match !

Menée de 4 longueurs à 3 minutes de la fin, l’Allemagne n’en menait pas large face au voisin polonais. Heureusement, Dennis Schröder était dans un grand soir.

Avec 38 points (plus 7 rebonds et 5 passes), le meneur allemand des Rockets a non seulement établi un nouveau record de points marqués en match qualificatif mais il a surtout été décisif pour son pays, enchaînant 14 points, 1 passe et 1 rebond (offensif, après son propre raté au lancer) dans les deux dernières minutes pour permettre à son équipe d’éviter la défaite face à la Pologne (93-83) !

Il a été essentiel pour propulser son équipe sur un cinglant 22-8 pour boucler la partie : de 75-71 en faveur de la Pologne à 93-83 en faveur de l’Allemagne. En face, AJ Slaughter (32 points à 11/17 aux tirs dont 8/13 à 3-points) a longtemps résisté, offrant un sacré duel de pistoleros, mais la Pologne a fini par craquer dans les derniers mètres.

La Mannschaft termine ainsi en tête de son groupe D avec cinq victoires en six rencontres, évidemment qualifiée pour la deuxième phase qui aura lieu en août prochain. Avant l’EuroBasket qu’ils disputeront à domicile.

Crédits photo : FIBA