Boston offre un contrat de trois ans à Sam Hauser !

Les shooteurs sont précieux en NBA, et c’est sans doute pour cette raison que les Celtics ont décidé d’offrir un contrat de six millions sur trois ans à Sam Hauser. Cet ancien joueur de Virginia n’a disputé que 26 matches la saison passée, pour 2.5 points et 1.1 rebond de moyenne, mais Brad Stevens a décelé en lui de vrais talents de shooteur.

Arrivé à Boston via un « two-way contract », Hauser tournait ainsi à 43% à 3-points en NBA, mais aussi en G-League. Le voilà désormais avec un beau contrat de trois ans, dont les deux premières saisons sont garanties.