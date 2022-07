Josh Okogie se relance à Phoenix

Laissé libre par les Wolves après une 4e saison passé au bout du banc, Josh Okogie va tenter de relancer sa carrière aux Suns. L’international nigérian s’est engagé pour une saison, selon The Athletic, et on imagine que c’est pour le salaire minimum.

C’est la 3e recrue des Suns, qui avaient déjà enregistré les venues de Damion Lee (Warriors) et de Jock Landale (Hawks). Sur le papier, Okogie ne remplace personne, mais c’est un défenseur supplémentaire pour Monty Williams.

Comme pour la venue de Landale, il faut surveiller toutes ces signatures puisqu’il s’agit peut-être de manoeuvres pour préparer un gros échange avec la venue de Kevin Durant.