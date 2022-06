Audiences TV | Le Game 7 Miami – Boston a fait très fort !

Si la série entre les Warriors et les Mavericks n’a pas battu des records, en revanche, celle entre le Heat et les Celtics a permis à ESPN de réaliser de très beaux scores. Notamment grâce à ce Game 7 suivi par 9,9 millions de téléspectateurs avec une pointe à 12,2 millions ! Si l’on excepte les matches des Finals, c’est tout simplement la meilleure audience d’un match NBA depuis le Lakers – Warriors de Noël 2018.

Selon Sports Media Watch, si on inclut les Finals, c’est la 3e meilleure audience d’un match NBA depuis la crise du Covid. Seuls les Game 4 et 6 de la finale entre Milwaukee et Phoenix ont fait mieux. Deux matches diffusés sur le réseau national, contrairement à la 7e manche entre Miami et Boston.

Même s’ils sont très bons par rapport aux deux dernières saisons, il faut relativiser ses chiffres puisque les Game 7 entre les Warriors et les Rockets, et les Cavaliers et les Celtics en 2018 avaient attiré respectivement 14,9 et 13,6 millions d’Américains devant leurs écrans.

Au final, la série entre les Warriors et les Celtics a été suivi en moyenne par 6,98 millions de téléspectateurs, soit une augmentation de 40% par rapport à la finale de la conférence Est de 2021 entre les Bucks et les Hawks. C’est mieux que la série entre les Warriors et les Mavericks, et ses 6.7 millions de téléspectateurs de moyenne.

C’est d’ailleurs la première fois depuis 2014 que la finale de la conférence Est obtient de meilleurs scores que celle de l’Ouest.