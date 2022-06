NCAA | Un alléchant Gonzaga – Baylor le 2 décembre

Ce sera un cadeau de Noël avant l’heure pour les fans du basket universitaire. Pour la première fois depuis la finale de la « March Madness » 2021, Gonzaga et Baylor vont se rencontrer, la saison prochaine.

Ce sera le 2 décembre, dans la ville de Sioux Falls dans le Dakota du Sud, dans la salle du Sioux Falls Skyforce, l’équipe de G-League affiliée au Heat.

Une affiche d’exception dès les premières semaines de la saison 2022/23, entre deux des programmes les plus solides et dominants du circuit NCAA ces dernières années. Champions en 2021, les Bears ont continué sur leur lancée la saison dernière, remportant 27 de leurs 34 matches, avant de sortir au deuxième tour de la « March Madness » face aux futurs finalistes, les Tar Heels de North Carolina. Quant aux Bulldogs, demi-finalistes en 2017 et finalistes en 2021, ils ont atteint le « Sweet Sixteen » du tournoi NCAA pour la septième année consécutive.

« Nous sommes excités de jouer une équipe si talentueuse, dans une belle salle qui nous accueille » a réagi Mark Few, le coach de Gonzaga. « Nous avons énormément de respect pour Coach Drew et son programme. Un match comme celui-là est une superbe vitrine pour le basket universitaire. »

Ce « remake » de la finale nationale 2021 s’inscrit dans la continuité d’un début de saison 2022/23 qui va envoyer du très, très lourd : Kentucky – Michigan State et Kansas – Duke dans le cadre de l’annuel « Champions Classic » le 15 novembre, mais aussi Kentucky – UCLA et UNC – Ohio State pour le « CBS Sports Classic » au Madison Square Garden le 17 décembre, sans oublier le match entre les rivaux Kentucky – Louisville le 31 décembre pour le nouvel an, à la Rupp Arena des Wildcats, pour les retrouvailles entre John Calipari et son ancien assistant Kenny Payne.