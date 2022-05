Gabe Vincent, le porte-bonheur du Heat

Sans le savoir, Gabe Vincent s’est offert un record en carrière, cette nuit face aux Celtics, avec trois contres. « Contres ? », s’en étonne-t-il en conférence de presse. « Il faut qu’on en parle. » Les statisticiens ont été plutôt généreux avec lui puisque les trois ballons en question sont davantage des « strips », dont deux devant Robert Williams dans la raquette, que des contres à proprement parler.

Cela n’enlève rien à niveau d’engagement du meneur, de nouveau titularisé cette nuit en l’absence de Kyle Lowry. « J’ai essayé d’avoir un impact en défense. (Les Celtics) ont été très bons pour servir (Williams), surtout avec des passes lobées. Je me suis retrouvé juste devant et j’ai pu mettre la main dessus, ce qui nous a permis de courir en transition », décrit le joueur non-drafté.

Ce dernier a encore eu une bonne occasion de montrer quel compétiteur il est. « Un grand compétiteur capable de se glisser dans différents rôles, ce qui est très important », décrivait Erik Spoelstra en amont du match, en mettant notamment en avant sa « stabilité mentale ». « On en a fait suffisamment l’expérience durant la saison régulière, où il a vraiment aidé notre second cinq et a été capable de démarrer tous les matchs que Kyle ou Jimmy (Butler) ont manqué. Il a également géré les choses avec beaucoup de classe quand il était en dehors de la rotation. »

Sur ses 68 matches disputés dans sa troisième saison, il a effectivement été titularisé à 27 reprises. Cette tendance se confirme dans ces phases finales avec 12 matches disputés dont 7 titularisations (11 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne). Fait notable : le Heat ne s’est toujours pas incliné lorsqu’il joue à la place de Kyle Lowry.

Son coach disait avoir une « grande confiance » dans sa capacité à remplacer l’ancien joueur des Raptors, « et le faire d’une manière différente de celle de Kyle », tout en permettant au Heat de suivre son plan de jeu habituel.

S’épanouir avec le bon rôle

Il l’a de nouveau prouvé cette nuit en signant, en plus de son engagement défensif, un match propre en attaque : 17 points (5/10 aux tirs, dont 3/7 de loin), 3 passes et 2 rebonds en 34 minutes avec un +23 au score, non loin du MVP de la soirée, Jimmy Butler (+25).

« Je crois que le plus gros de son développement consiste à produire du basket efficace et à ne pas essayer d’être ce que quelqu’un attend de lui, qu’il s’agisse d’être un shooteur d’élite, un gestionnaire ou quelqu’un qui essaie de remplacer Kyle », affiche son coach après le match. « C’est un joueur différent, mais il a tellement d’expérience avec nous. Je sais qu’il n’a pas une grosse expérience NBA, mais il a passé trois ans avec nous. Ce n’est pas un jeune de 20 ans. C’est un pro et il a gagné beaucoup de confiance dans le vestiaire. »

Dans le troisième quart-temps de feu de son équipe, on l’a ainsi vu convertir un gros tir primé en fin de possession devant Jayson Tatum, bien fixer pour trouver Dewayne Dedmon dessous, enchaîner avec un « turnaround » en semi-transition puis un nouveau tir primé. Erik Spoelstra sait qu’il est capable d’apporter ces « différentes choses, qu’il ait besoin de passer la balle à certains gars comme Jimmy ou qu’on ait besoin d’une étincelle. On avait besoin d’adresse extérieure en deuxième mi-temps et il a été capable de la fournir. »

« Après la pause, je voulais être plus agressif offensivement, mais je pensais d’abord à la défense. Tout ce qu’ils (les Celtics) ont fait en première mi-temps était trop facile, j’ai juste essayé d’être là en défense et d’accélérer notre rythme », décrit le natif de Californie qui permet au Heat d’être prudent avec Kyle Lowry.