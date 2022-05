Malgré la défense des Celtics, Giannis Antetokounmpo a pesé de tout son poids

Après Kevin Durant au premier tour, la défense des Celtics s’attaque à un autre monstre : Giannis Antetokounmpo. Le défi est de taille, mais dans ce Game 1, Boston a plutôt bien rempli sa mission pour le limiter le plus possible.

En effet, le Grec a terminé avec un vilain 9/25 au shoot et même perdu cinq ballons.

« Il y avait des aides défensives, ils ont été physiques et actifs », constate le leader des Bucks pour ESPN. « Ils ont été vraiment bons. »

Sauf que le MVP 2019 et 2020 a changé de dimension depuis quelque temps et le limiter au scoring (24 points) n’est plus suffisant. Face à cette défense très présente sur son dos, et notamment un Al Horford qui le gêne du mieux possible, il a su trouver les espaces pour délivrer des passes décisives à ses coéquipiers.

« Il a patienté. Il a continué de travailler et de lire la défense », analyse Mike Budenholzer. « Le spacing autour de lui doit être excellent si on veut lui donner des solutions. Il lit les situations et parfois, c’est pour marquer, et à d’autres moments, c’est pour faire des passes. Il sait qu’il doit faire les deux. »

« C’est énorme. Je ne peux pas faire ça, et pour être honnête, je n’aurais même pas pensé à le faire »

Les champions en titre ont tiré à 12/18 (7/12 à 3-pts) avec les passes de Giannis Antetokounmpo. Et 14 tirs sur 18 étaient des tirs ouverts. Cela fait donc 24 points et 12 passes (soit 55 points sur 101) pour le All-Star et on ajoute sa fournée quotidienne de rebonds (13) pour obtenir un triple-double. Le second de sa carrière en playoffs.

24 points, 13 rebonds et 12 passes, plus la victoire dans cette première manche, c’est déjà l’essentiel. Mais la star de Milwaukee a ajouté une grosse action, pour conclure son match, avec une « T-Mac », un alley-oop pour lui même avec la planche, en dernier quart-temps.

« J’avais la balle et je savais que j’allais me retrouver bloqué. J’ai jeté la balle contre la planche et, Dieu merci, j’ai la capacité de la reprendre », raconte-t-il.

« C’est énorme. Je ne peux pas faire ça, et pour être honnête, je n’aurais même pas pensé à le faire », ajoute Jrue Holiday. « Il n’y a pas grand-chose à en dire », conclut Bobby Portis, impressionné.