Gérer Ben Simmons, le nouveau numéro d’équilibriste de Steve Nash

Pauvre Steve Nash… Toute la saison, il a dû gérer le cas Kyrie Irving, la blessure de Kevin Durant, le départ de James Harden, et désormais il découvre le cas Ben Simmons.

Touché au dos, l’ancien meneur des Sixers n’a toujours pas porté le maillot des Nets, et depuis quelques jours, on annonçait qu’il serait prêt pour le Game 3 ou le Game 4. Finalement, patatras, nouvelle rechute, et Simmons ne jouera pas ce soir face aux Celtics.

« Je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’il joue. Comme nous l’avons toujours dit, il essaie de progresser, il y travaille. Les informations selon lesquelles il jouait venaient de l’extérieur, je ne sais pas d’où elles venaient », a expliqué Nash. « Nous nous en tenons donc à ce que nous avons toujours dit : il est toujours en train de se remettre, de travailler sur certaines choses, d’essayer d’être suffisamment costaud et de se mettre en condition de jouer. »

« Je fais très attention à ce que le terme « déçu » ne soit pas sorti de son contexte »

Le coach des Nets assure qu’il est déçu pour son joueur, mais qu’il n’est pas déçu par son joueur. « Je fais très attention à ce que le terme « déçu » ne soit pas sorti de son contexte. Evidemment, nous sommes tous déçus. Nous aimerions voir Ben sur le terrain avec nos coéquipiers, mais je ne veux pas qu’on pense que je suis déçu par Ben ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas le cas. C’est son dos, et nous devons travailler sur ce problème. Il doit continuer à se battre comme tous les gars le font lorsqu’ils reviennent au jeu. Mais oui, il est évident que nous aimerions voir Ben avec nos gars« .

Enfin, il n’en sait pas plus sur le problème survenu dimanche.

« Je ne sais pas… Je ne suis pas sûr que le terme « rechute » soit le bon. Je ne sais pas comment on appelle ça » poursuit Nash. « Il essaie toujours de se renforcer physiquement et de se mettre en condition pour jouer. Il peut se sentir bien aujourd’hui et mal demain. Je pense simplement que la situation que nous impose son dos. Il fait des progrès mais au jour le jour, certains jours sont meilleurs que d’autres. »