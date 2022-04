Victor Oladipo attend son tour

Kyle Lowry blessé à la cuisse, est-ce que Erik Spoelstra va en profiter pour lancer Victor Oladipo dans le grand bain des playoffs ? L’ancien arrière All-Star n’a toujours pas disputé la moindre minute, et il attend son tour…

« Je reste simplement prêt. Je ne peux pas vraiment contrôler ce qu’il se passe » regrette-t-il. « Je dois juste faire en sorte d’être prêt si on fait appel à moi. Et si c’est le cas, je jouerai du mieux de mes capacités. Mais c’est dur, et c’est évidemment un processus. Je continue de progresser. Il faut rester patient et continuer d’avoir confiance dans le processus ».

Revenu début mars, l’ancien arrière des Pacers et du Thunder est au bout du banc, barré par Gabe Vincent dans la rotation. Mais Olidapo souhaite juste une occasion de se montrer.

« J’ai juste besoin de jouer. J’ai juste besoin de jouer » répète-t-il. « Je pense que seuls les gars qui ont été à ma place, qui ont vécu ce que j’ai vécu, comprennent vraiment que lorsque vous êtes à l’écart, quelle que soit la durée, et que vous essayez de revenir et d’accélérer les choses, vous avez juste besoin de répétitions, vous avez juste besoin de jouer. Donc, je dois juste jouer. C’est tout. C’est ce que je me concentre à faire, c’est d’essayer de profiter d’un maximum de jeu – que ce soit 2 contre 2, 1 contre 1, 3 contre 3 – et essayer de rester aussi prêt que possible. »

Résultat, Oladipo effectue de gros échauffements car c’est le seul moment, pour l’instant, où il peut fouler le parquet.

« A chaque fois que je peux jouer au basket, c’est bénéfique pour moi. Je ne sais même plus combien de matches j’ai joués l’an passé. Huit ? Je ne sais plus… Mais à chaque fois que je peux jouer, c’est tout bénéfice. »

Ce qui est dur pour lui, c’est qu’il a inscrit 21 et 40 points lors de ses deux derniers matches joués en saison régulière. Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour faire partie de la rotation lors de ce premier tour face aux Hawks.

« J’avais simplement profité du moment… J’avais simplement joué mon jeu… Mais je ne regarde pas trop loin, et je ne regarde pas en arrière. Je reste dans l’instant présent. Je reste moi-même, et si je joue, je serai moi-même. Peu importe à quoi ça ressemble, et peu importe ce qu’on attend de moi pour aider l’équipe. »