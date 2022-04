Trae Young frustré par l’arbitrage et la défense du Heat

Après deux matchs, on ne peut pas dire que Trae Young brille spécialement face à la défense du Heat. À l’image, finalement, de toute son équipe, battue à deux reprises avant de retourner en Géorgie.

En pleine galère lors du Game 1 (8 points et 6 pertes de balle, à 1/12 aux tirs et 0/7 à 3-pts), le meneur All-Star a certes redressé quelque peu la barre lors du Game 2 (25 points, 6 rebonds, 7 passes), mais il a continué de beaucoup gâcher offensivement : 2/10 à 3-pts et 10 pertes de balle…

Avec Kyle Lowry, Jimmy Butler, Caleb Martin ou encore Gabe Vincent, sans oublier P.J. Tucker et Bam Adebayo qui viennent également gêner en aide, Miami possède une belle armada pour limiter l’influence de Trae Young dans cette série. Et jusqu’ici, la tactique d’Erik Spoelstra fonctionne bien, car le joueur de 23 ans doit beaucoup travailler pour obtenir ses positions de tir, ce qui le fatigue pas mal.

D’autant que, physiquement, il doit aussi composer avec une défense très, très rugueuse et parfois assez limite. Mais étant donné que les coups de sifflet en Floride ont été rares (11 lancers-francs en deux matchs), la frustration commence à monter chez le franchise player d’Atlanta…

« Si les arbitres continuent de laisser [les défenseurs du Heat] jouer aussi physique et de ne pas siffler les fautes, ce sera de toute façon difficile de faire quelque chose… », pestait-il ainsi en conférence de presse, cette nuit.

Miami rentre dans la tête de Trae Young

L’objectif du Heat dans ce premier tour est assez clair : épuiser au maximum Trae Young et le forcer à dégoupiller. Pour ce faire, les défenseurs floridiens s’en donnent à coeur joie, sur les écrans, en pénétration ou lors de la bataille au rebond. Et comme il est aussi régulièrement pris à deux, le meneur est contraint de prendre des risques à la passe pour lâcher son ballon vers un coéquipier démarqué.

Des prises de risque pas forcément payantes, d’où ce total alarmant de 19 balles perdues pour les Hawks, dans le Game 2. Dont 10 rien que pour leur All-Star, actuellement incapable de jouer proprement…

« Je pense que la différence dans ce match s’est surtout faite au niveau des pertes de balle », estimait d’ailleurs très justement Nate McMillan. « En playoffs, vous ne pouvez pas commettre 19 ballons perdus et espérer l’emporter. [Le Heat] a marqué 21 points grâce à nos pertes de balle et beaucoup de [ces points] ont été inscrits en contre-attaque. Donc nous devons prendre soin du ballon, nous devons faire mieux à ce niveau et ne pas jouer dans le trafic. Entre leurs prises à deux et leurs mains actives, les défenseurs [du Heat] font du bon boulot. »

Si le coach d’Atlanta réclame de ses joueurs du calme, il attend également une meilleure circulation du ballon en attaque et davantage d’espace de ce côté du terrain. Principal maître à jouer de l’équipe, et parfois en manque de soutien à la création, Trae Young se devra ainsi de réagir à domicile, lors du Game 3 puis du Game 4.

« Je dois faire mieux au niveau de la gestion du ballon, je dois être plus fort avec la balle et ce sera le cas quand nous jouerons à la maison », annonçait-il, revanchard et déjà tourné vers la suite des événements. « L’équipe doit simplement être prête pour le Game 3. Ça va être bruyant à la State Farm Arena. »

Un sentiment d’ailleurs partagé par son coéquipier De’Andre Hunter, qui se veut lui aussi optimiste malgré ce score de 0-2 : « [Le Heat] a fait ce qu’il était censé faire [en gagnant ses deux matchs à domicile, ndlr]. Donc nous allons également faire ce que nous sommes censés faire à la maison. »