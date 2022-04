Les images officielles de la Air Jordan 11 Low « 72-10 »

En 2015, « Jordan Brand » avait mis à l’honneur la saison des Bulls de 1995/96, ponctuée par 72 victoires en 82 matchs de saison régulière avec un modèle Low de la Air Jordan 11 disposant d’une base en cuir verni noir.

Cette nouvelle version est complétée par un cuir de qualité supérieur et des touches de nubuck sur les œillets. Les logos « Jumpman » apparaissent en rouge, et l’ensemble est complétée par une semelle avec deux teintes de blanc.

Cette nouvelle Air Jordan 11 « 72-10 » est annoncée pour le 14 mai sur le sol américain, au prix de 190 dollars.

(Via SneakerNews)

—

