Les Suns s’empareront-ils du record à l’extérieur sur une saison ?

Avec 62 victoires pour 14 défaites, les Suns vont finir la saison régulière en tête de la NBA. Ils ont également égalé les meilleures saisons du club (1992/93 et 2004/05) avec 62 victoires et, à moins de perdre les six derniers matchs, Devin Booker et ses camarades vont donc établir le record sur une saison dans l’histoire de la franchise.

Mais la troupe de Monty Williams pourrait établir un record général… à l’extérieur.

En effet, avec 31 victoires sur 37 matchs disputés loin de leur Footprint Center, les Suns peuvent encore battre les Warriors de 2015/16, qui avaient gagné 34 de leurs 41 matchs à l’extérieur. Pour égaler ce record, il faut donc que Phoenix gagne au moins trois de ses quatre derniers matchs, et donc les quatre pour le battre. Le calendrier de ces matchs ? Memphis ce soir, Oklahoma City dimanche, les Clippers jeudi prochain et le Jazz vendredi.

Ce ne sera donc pas simple mais Phoenix adore les matchs serrés et les ambiances hostiles. Comment Monty Williams explique-t-il que son groupe gagne autant de rencontres chez les autres ?

« Avoir des vétérans dans votre équipe aide beaucoup », répond-il ainsi dans l’Arizona Republic. « La plupart des jeunes équipes ne gagnent pas beaucoup de matchs à l’extérieur. Je suis sûr que notre expérience commune nous aide. Ça nous aide à rester dans le match et à pouvoir bien terminer les rencontres. »

La campagne jusqu’aux dernières Finals a ainsi logiquement permis à ce groupe de poser de très solides bases, mais l’entraîneur remonte à encore plus loin pour expliquer l’efficacité de son équipe loin de l’Arizona.

« Je pense que dans l’ensemble, ce sont les expériences que nous avons vécues en tant qu’équipe qui nous ont probablement le plus aidés. Cette campagne des playoffs l’année dernière. Même la bulle (en 2020). Être dans cet univers, avec de très jeunes joueurs capables de jouer à un haut niveau dans un environnement bizarre. »