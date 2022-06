Le cinq majeur de la semaine | Place aux jeunes patrons

C’est la dernière ligne droite de la saison et les défenses se relâchent, permettant de nombreux cartons offensifs. Malgré tout, certaines équipes affichent toujours leur solidité à l’approche des playoffs.

Bien sûr, l’exemple le plus marquant est Phoenix, qui enchaîne toujours les victoires sans Chris Paul, grâce à un Devin Booker plus présent que jamais. À ses côtés sur le backcourt, on a beaucoup hésité entre Jaylen Brown et Donovan Mitchell, mais l’arrière du Jazz a marqué les esprits face aux Bulls et aux Knicks.

Sur les ailes, impossible par contre de zapper l’autre Celtic, Jayson Tatum, plus patron que jamais pour les C’s. Pour l’accompagner, on met en avant la forme de Pascal Siakam et des Raptors, malgré les performances toujours notables de Giannis Antetokounmpo ou encore Kevin Durant.

Enfin, sous le cercle, aucune hésitation : c’est Karl-Anthony Towns qui prend la dernière place du cinq.