Deuxième sortie réussie en G-League pour James Wiseman

Heureux d’avoir pu se dégourdir les jambes jeudi dernier, pour son premier match en G-League, James Wiseman a confirmé dimanche soir, avec une seconde sortie intéressante.

En 20 minutes, dans la courte victoire des Santa Cruz Warriors (110-107), il a compilé 19 points à 8/17 au shoot, 14 rebonds et 2 contres. Il avait déjà son double-double à la pause, en seulement onze petites minutes.

« Mon genou va bien », a déclaré l’intérieur. « C’est surtout ma condition physique et l’aspect mental qui importent. Je n’ai pas pu jouer pendant dix ou onze mois, je n’ai fait que regarder, c’était une torture mentale. »

Même s’il a perdu des ballons et montré du déchet en première période, James Wiseman a placé quelques dunks et a semblé plus en jambes après la pause.

« Je n’étais pas concentré sur le scoring, mais davantage sur le rebond et la défense », confie-t-il après la partie. « Parce que c’est ce qui va aider mon équipe quand je vais revenir. »

Une équipe qui était en partie présente pour l’encourager. Juan Toscano-Anderson, Damion Lee, Moses Moody ou encore Jonathan Kuminga et Gary Payton II ont assisté à la rencontre. Sans oublier Steve Kerr, le propriétaire Joe Lacob et le GM Bob Myers. « Voir mes coéquipiers me soutenir, c’était génial », explique James Wiseman.