NCAA | Le champion au tapis

À moins d’une semaine de la révélation du tableau du tournoi NCAA, place aux tournois de conférence, et cette nuit, l’exploit est venu d’Oklahoma, vainqueur 72-67 de Baylor, le champion en titre et 3e du classement AP. C’est d’autant plus un exploit que les Sooners ont perdu récemment Elijah Harkless, l’un de leurs meilleurs joueurs.

Auteur de 14 points, Umoja Gibson inscrit le panier le plus important du match, un 3-points à moins d’une finale de la fin de ce quart-de-finale de la Big 12.

Titulaire depuis la blessure d’Harkless, Jacob Grouves termine meilleur marqueur de sa formation avec 15 points. En demi-finale, Oklahoma défiera Texas Tech, facile vainqueur d’Iowa State.

Champion en titre et co-leader de la Big 12, Baylor avait battu deux fois les Sooners pendant la saison et le coach, Scott Drew, endosse la responsabilité de la défaite. « Je suis fier de la manière avec laquelle les gars se sont battus sur la fin. On a fait un pressing et on est revenu à une possession. Mais ce sont les deux entames des mi-temps qui sont la clé du match. J’ai sans doute fait du mauvais boulot pour préparer les joueurs. »

Cette élimination surprise ne sera pas sans conséquence pour Baylor puisque le champion 2021 ne devrait pas être désigné comme tête de série numéro 1 de son tableau régional.

