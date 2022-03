Kristaps Porzingis dans les starting-blocks

Sans doute la dernière équipe hors du Top 10 à l’Est à être encore en mesure de se battre pour intégrer la postseason, Washington pourrait bénéficier d’un renfort de choix ce dimanche avec Kristaps Porzingis.

Inactif depuis le 29 janvier, et récupéré par les Wizards lors de la « trade deadline », l’intérieur letton devait encore soigner son genou droit avant de faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Ce devrait donc être à l’occasion de la réception des Pacers, puisque KP est comme « probable » pour prendre part à la rencontre.

Les Wizards en auraient bien besoin après avoir perdu une rencontre « compte double » face aux Hawks vendredi soir. Son association avec l’autre leader de l’équipe, Kyle Kuzma, en l’absence de Bradley Beal (touché au poignet et absent pour le reste de la saison), et plus globalement son utilisation par Wes Unseld Jr. au sein d’une raquette déjà bien fournie avec Thomas Bryant et Daniel Gafford, sera intéressante à suivre.