Evan Mobley, la licorne des Cavs

Vainqueur du Skills Challenge avec ses camarades des Cavs, Jarrett Allen et Darius Garland samedi soir, mais aussi victorieux la veille dans la nouvelle formule du Rookie Challenge, Evan Mobley a pu enfin souffler un peu dimanche.

Non loin du parquet, accompagné de Lamar Stevens et Isaac Okoro, le rookie star de Cleveland a pu réaliser son rêve d’assister à un All-Star Game en chair et en os. Avant d’y participer dès l’année prochaine ?

Une licorne lancée au triple galop

En tout cas, avec ses 15 points et 8 rebonds de moyenne sur ses cinquante premiers matchs en NBA, l’ancien d’USC impressionne tout le monde et représente un profil unique pour Cleveland.

« C’est vraiment une licorne. Un gars de 2m13 et 20 ans qui peut tout faire ! », s’enthousiasme Darius Garland dans The Athletic. « Je suis vraiment content de jouer avec lui. »

Auteur de 18 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre sur les deux petits matchs du vendredi soir, entre rookies et sophomores, Evan Mobley a amplement participé au succès de son équipe menée par Cade Cunningham, élu MVP.

« C’était une bonne expérience. Je suis simplement venu pour essayer de prendre du plaisir. Je pense qu’Isaac a fait de même. On a réussi quelques actions ensemble. C’était juste sympa de pouvoir jouer ici et de donner du plaisir à notre public. »

Un spécimen unique en son genre

Rejoint par ses parents, dont son père Eric arrivé juste avant le match du vendredi soir, Evan Mobley a pu profiter de moments privilégiés avec sa famille dans sa nouvelle ville d’adoption. Avant de rentrer le tir du milieu de terrain pour porter son trio des Cavs à la victoire en début du Skills Challenge.

« Je dirais que ce weekend a répondu à mes attentes », a-t-il confirmé. « Avec le nombre de gens qui sont venus ici à Cleveland et toutes les célébrités, plus les anciens All Stars. Ça a définitivement répondu à mes attentes. »

Jamais du genre à trop s’enflammer, Evan Mobley est une star en devenir pour les Cavs. Son premier weekend étoilé n’est donc sans doute pas le dernier pour le solide et sérieux intérieur de l’Ohio.

« DG l’a très bien dit, il est unique en son genre », conclut Jarrett Allen. « La défense, l’attaque, et maintenant même le tir du milieu de terrain ! »