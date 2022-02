Une touche de Celtics dans le club de football de l’Atalanta Bergame

Un peu de vert chez les noirs et bleus. L’Atalanta Bergame vient d’annoncer un accord de partenariat conclu entre la famille Percassi, propriétaire actuel, et un groupe d’investisseurs menés par Steve Pagliuca, copropriétaire des Boston Celtics et coprésident de Bain Capital, l’un des principaux fonds d’investissement au monde.

L’accord prévoit l’entrée des nouveaux investisseurs, pour environ 500 millions de dollars, avec une participation totale de 55% dans le capital social de « La Dea », tandis que la famille Percassi conservera une participation de 45%. La Dea est la sous-holding de la famille Percassi, détentrice d’environ 86% du capital social d’Atalanta.

Antonio Percassiet Luca Percassi conserveront leurs rôles respectifs de président et de directeur général du club, tandis que Stephen Pagliuca sera nommé coprésident.

« L’Atalanta et les Boston Celtics partagent des valeurs sportives communes : le travail d’équipe et un rapport extraordinaire avec les fans et la communauté, a déclaré le dirigeant des Celtics. Nous pensons que la famille Percassi a construit des bases très solides sur lesquelles travailler ensemble pour renforcer la marque au niveau mondial, dans le but d’encourager une diversification et une croissance des revenus, permettant au club de devenir de plus en plus compétitif sur la scène italienne et internationale. »

Avec cette opération, Antonio Percassi a voulu « rester engagé envers le club qui, au cours des dix dernières années, a obtenu des résultats exceptionnels, que personne n’aurait pu attendre d’une équipe ‘provinciale’ ».

Actuellement 5e du Calcio, l’Atalanta a terminé trois saisons de suite à la troisième place du championnat italien. Sur la scène européenne, le club a atteint les huitièmes de finale de la ligue des champions l’an dernier, perdu face au Real Madrid, et les quarts l’année précédente où leur parcours avait été stoppé par le PSG.