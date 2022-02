Slam Dunk Contest | Jalen Green prend déjà rendez-vous pour l’année prochaine

Jalen Green nourrissait de grandes attentes pour ce concours de dunks qu’il voyait comme l’un des événements de sa saison rookie. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour l’arrière des Rockets, notamment sur son premier passage, durant lequel ses connexions manquées avec son coéquipier Josh Christopher l’ont plombé.

Tout a mal débuté alors que le joueur s’apprêtait à tenter son premier dunk avec… un smartphone autour du cou, avant d’être ramené à la raison. Même s’il a fini par passer ses deux dunks, dont un très joli 360° inversé tout en faisant passer le ballon entre ses jambes, Jalen Green a trop manqué de tentatives (environ dix).

« J’ai trop raté pour gagner. C’était quand même amusant. Je suis content d’avoir pu aller sur le terrain. J’ai apprécié le moment », a-t-il déclaré, écartant au passage la responsabilité de Josh Christopher sur ses échecs répétés. « Il n’y avait aucun problème avec Josh (Christopher). Rien n’est de sa faute. Parfois on rate, parfois on réussit, surtout quand on essaie un dunk comme ça, c’est un vrai défi. J’ai juste raté. C’est aussi simple que ça. J’ai juste raté. J’avais la bonne hauteur. J’avais la bonne puissance. J’ai sauté. Mais ça n’est pas rentré ».

Son deuxième dunk a été crédité d’un joli 45 par le jury, mais la note de son premier dunk l’a empêché de poursuivre l’aventure, laissant Obi Toppin filer vers la victoire. Pas du genre à rester sur un échec, Jalen Green a promis qu’il serait de retour la saison prochaine pour retenter le coup et soulever le trophée.

« J’ai certainement besoin d’une deuxième chance. J’ai fait une erreur. Je me dois de revenir l’année prochaine. Nous allons trouver un moyen de faire mieux. Mais je serai là l’année prochaine », a-t-il promis.

En espérant qu’il puisse effacer le triste spectacle de la nuit dernière des mémoires…