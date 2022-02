En délicatesse avec sa cheville gauche et absent la veille face aux Blazers, Giannis Antetokounmpo a montré cette nuit qu’il ne fallait pas trop s’inquiéter pour lui et qu’il avait retrouvé l’intégralité de ses moyens.

Un peu moins de sept mois après son dernier match à 50 points qui avait sacré le titre de champion des Bucks à l’issue du Game 6 face aux Suns, le « Greek Freak » a remis le couvert, livrant une leçon d’efficacité, à 17/21 !

« Difficile d’imaginer qu’il puisse inscrire 50 points en 21 tentatives »

Avec sa dimension athlétique, cette capacité à scorer à un haut pourcentage fait aussi sa force, et cette nuit ce sont les Pacers qui en ont fait les frais, s’inclinant 128-119.

« J’ai l’impression qu’il avait déjà réussi un de ces matchs récemment, à plus de 40 points en seulement 20 tirs tentés », s’est rappelé Mike Budenholzer, faisant référence aux 44 points à 17/20 au tir face aux Lakers le 8 février dernier. « Si vous assemblez ces deux matchs, c’est Giannis tout craché. Il est spécial. C’est vraiment difficile d’imaginer qu’il puisse inscrire 50 points en 21 tentatives ».

Giannis Antetokounmpo s’est activé à dix minutes de la fin, lorsque Indiana est revenu à -4 (101-97). Le « Greek Freak » a alors sorti le grand jeu puisqu’il a fait feu avec un tir à 3-points et qu’il a au final passé 19 points sur la période pour permettre à Milwaukee d’arracher la victoire et de grimper sur le podium d’une conférence Est dense.

Auteur de son meilleur match de la saison avec un très propre 14 sur 18 aux lancers-francs, le numéro 34 en a profité pour rappeler que l’objectif était avant tout collectif et que la victoire passait avant tout le reste.

« J’essaie juste de jouer sur mes points forts »

« Normalement, quand tu réalises un match comme ça, c’est que tu es bon en deuxième mi-temps et que tu mets beaucoup de tirs et de lancer-francs. Mais tu ne sais jamais au début du match que tu vas inscrire 50 points », a précisé Giannis Antetokounmpo. « Tu essaies juste de jouer de la bonne façon, de mettre tes coéquipiers dans les meilleures conditions, d’être agressif. Il y a des soirs où tu ne mettras que quelques tirs et d’autres ou tu atteindras la barre de 50 points. Au bout du compte, tout ce qui m’importe, c’est que j’ai pu prendre du plaisir du début à la fin du match et qu’on a été en mesure de l’emporter ».

Inarrêtable dès qu’il a le moindre espace pour se faufiler vers la raquette, il a pris un malin plaisir à pilonner celle des Pacers, terminant sa démonstration par un alley-oop envoyé en tête de raquette par Khris Middleton.

« J’essaie juste de jouer sur mes points forts » a-t-il conclu, comme si de rien n’était avant de s’attaquer cette fois à un gros morceau, en préambule du All-Star Game, avec la réception ce jeudi des Sixers, prétendants à la succession des Bucks, mais humiliés cette nuit sur leur parquet par les Celtics.