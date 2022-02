Jaylen Brown affirme son leadership pour les Celtics

Il avait prévenu avant la rencontre. En fin de matinée lundi, Jaylen Brown a tweeté ceci : « L’énergie va changer. » Certains pouvaient penser à un transfert, mais c’était seulement une invitation à faire un gros match.

L’ailier de Boston a certes été bien aidé par une équipe de Miami déplumée (Jimmy Butler, PJ Tucker, Kyle Lowry absents), mais il a tout de même réussi son pari dans la victoire des siens avec 29 points à 11/19 au shoot.

Vouloir montrer l’exemple, c’est encore une manière pour Jaylen Brown de prendre de plus en plus une place de leader à Boston. Ce que constate Marcus Smart.

« Il parle plus et c’est ce qu’on lui demande : qu’il sorte de sa zone de confort dans ce domaine », explique le meneur de jeu pour Mass Live. « Il fait de l’excellent travail en disant chaque soir des choses justes. Il en a fait du chemin depuis l’époque où il courait partout comme un poulet sans tête. Il continue de progresser. »

Jayson Tatum est peut-être plus talentueux que lui avec le ballon, mais aussi plus irrégulier. De plus, Jaylen Brown se donne davantage en défense. Un joueur fiable, complet et qui n’hésite pas à prendre la parole : est-ce le portrait-robot du bon leader dont les Celtics, en difficulté, ont besoin cette saison ?

« En ce moment, dans le vestiaire, Jaylen est un de ceux qui donnent le ton », assure le vétéran Al Horford. « Il garde tout le monde bien concentré, en nous disant d’être dedans, de nous préparer. »

Depuis quatre matches, l’ailier All-Star tourne à 29 points de moyenne à 52% de réussite au shoot, et Boston reste sur trois victoires durant cette période, même si le calendrier favorable a aidé puisque Boston a battu les Kings, les Pelicans et un Heat extrêmement affaibli durant cette période.

« C’est une chose de le dire, et une autre de le faire sur le terrain », rappelle tout de même Marcus Smart. « Il se coache lui-même mais nous aussi. Il nous livre ce qu’il voit et ça l’aide évidemment, mais nous aussi. S’il continue ainsi, il ne pourra que devenir meilleur et nous avec. »