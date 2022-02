Cleveland : une bonne victoire signée Goodwin

Le dos en compote, Darius Garland a dû déclarer forfait cette nuit face aux Pelicans. Un match qu’il tenait absolument à jouer pour marquer les esprits avant les annonces des remplaçants pour le All-Star Game, mais ses lombaires le font trop souffrir, et il est resté en civil pour cette rencontre. Et ça s’est vu…

Pour le remplacer, JB Bickerstaff n’a plus Ricky Rubio ou Collin Sexton, et plutôt que d’opter pour Rajon Rondo ou Kevin Pangos, qui se morfond au bout du banc, le coach de Cleveland avait opté pour… Cedi Osman ! On sait que le Turc est un créateur, mais le dribble et la défense sur un-contre-un ne sont pas ses points forts, et ce sont des Cavaliers au petit trot qui ont débuté la partie.

Record de points pour Goodwin…

« Sa capacité à créer et la pression qu’il met sur les défenses nous ont manqué », a reconnu J.B. Bickerstaff à propos de l’absence de Darius Garland. « Darius est le gars qui a pris la relève. À maintes reprises, nous l’avons vu faire des actions en fin de match lorsque le ballon était entre ses mains. Darius est celui qui a le ballon dans les mains, qui sera la première option, et ensuite les autres vont se nourrir de lui. »

Pour Cedi Osman, responsabilisé à la mène, le but n’était pas d’être la première option, mais de faire tourner la boutique, et clairement, ça n’a pas fonctionné en début de match.

Les Pelicans ont débuté par un 8-0, obligeant JB Bickerstaff à prendre un temps-mort, et à faire rentrer plus vite que prévu Rajon Rondo. Mais le double champion NBA sort d’une blessure à la cuisse, et il n’est pas au mieux physiquement. Résultat : après la pause, c’est Brandon Goodwin qui va s’installer au poste 1, et son agressivité va faire la différence. Les Cavaliers ont besoin de… cavaler, et c’est que ce pensionnaire de G-League va apporter : de l’énergie et de la percussion.

« J’ai l’impression que l’on a compris quel était mon rôle », a déclaré l’ancien Hawk. « Quand j’entre en jeu, ils me disent simplement : ‘Attaque. Fais ce que tu sais faire’. C’est aussi simple que cela. J’essaie simplement de rester agressif. Et quand je commence à mettre quelques tirs, ils me disent : ‘Ne t’arrête pas. Continue’. »

Fort de cette confiance, Brandon Goodwin a été décisif avec ses 21 points à 8 sur 11 aux tirs. Il en profite donc pour égaler son record de points en carrière. On retiendra surtout ses 12 points pour renverser les Pelicans dans le dernier quart-temps.

« Je crois qu’il s’agit juste de profiter chaque opportunité. J’ai l’impression que tout ce qu’on peut faire, c’est de travailler, que ce soit avec l’équipe ou tout seul. Je pense que ce soir était une grande opportunité pour moi, un grand moment pour montrer mes capacités défensives, offensives et j’ai le sentiment d’avoir pu aider l’équipe. »

… record de passes pour Osman

Quant à Cedi Osman, replacé ensuite à l’aile, il s’est tout de même occupé de la création. À son rythme, il délivre 12 passes décisives, et c’est son record en carrière ! En revanche, il s’est complètement loupé aux tirs avec un affreux 3 sur 16 !

« Il m’a dit avant le match qu’il allait faire plus de 10 passes décisives » raconte Kevin Love à propos de son coéquipier. « Il s’en veut toujours parce qu’il n’a pas bien shooté, mais je lui ai dit : ‘Avec ta taille, tes qualités et la mentalité avec laquelle tu joues, tu es capable de peser sur le jeu de bien des façons’. Ce soir, il l’a fait. Il a fait 12 passes décisives, un record en carrière. C’était une belle chose à voir. Encore ce matin, il ne savait pas qu’il allait devoir s’imposer et jouer meneur de jeu. »

Et ce n’est pas certain que l’expérience soit renouvelée…