Les Celtics ne veulent pas entendre parler d’un échange impliquant Robert Williams III

Alors que la « trade deadline » approche, ça s’agite en coulisses et Boston fait partie des franchises où on peut attendre du changement, la formation d’Ime Udoka ayant surtout marqué cet exercice par son irrégularité.

Alors que Brad Stevens n’a pas vraiment donné de piste claire quant aux intentions des Celtics, les différents « insiders » comme Shams Charania (The Athletic), Steve Bulpett (Heavy) et Michael Scotto (HoopsHype) ont donné un peu plus de précisions.

Pour commencer, parmi les joueurs susceptibles de bouger, Boston pourrait consentir à lâcher Payton Pritchard, Aaron Nesmith et/ou Romeo Langford. Ce qui signifie que d’autres éléments susceptibles de peser dans la balance, comme un Grant Williams, ne seraient pas concernés.

Un gros potentiel avec une belle marge de progression

C’est aussi le cas de Robert Williams III, qui susciterait l’intérêt de pas mal de franchises en NBA mais que les Celtics ne seraient pas disposés à lâcher. Un plan de bataille plutôt logique tant le pivot de 24 ans, prolongé à 48 millions de dollars cet été, fait partie des joueurs d’avenir sur lesquels Boston compte s’appuyer, et qu’on pourrait résumer ainsi : un gros potentiel avec une belle marge de progression.

Tous les voyants sont au vert pour lui si on met de côté ses coups d’arrêt liés aux blessures. Pour le reste, il se débrouille bien, même s’il est encore un peu timide (ou pas assez utilisé ?) en attaque par rapport à ce qu’il pourrait apporter, surtout au regard de son pourcentage d’adresse (73.8% en seulement 5.9 tentatives par match)

Pour Jaylen Brown, sans doute comme pour le reste de la franchise, l’avènement de Robert Williams III n’est qu’une question de temps, de développement et de confiance.

« Rob est exceptionnel. Parfois, il se met beaucoup de pression, un peu comme moi dans un sens. Mais quand il joue son meilleur basket, il n’y a pas grand monde qui peut le contenir », a-t-il récemment déclaré. « Nous avons besoin qu’il soit aussi régulier que possible. Je lui dis tout le temps : ‘Ne sois pas effrayé d’être génial’. »