Les Pistons se tirent une balle dans le pied… et en touche

Si les Pistons montraient un meilleur visage en cette année 2022, avec déjà six victoires contre seulement cinq entre mi-octobre et le 31 décembre 2021, c’est notamment parce qu’ils étaient plus sérieux avec le ballon en attaque.

Moins de ballons perdus, ce sont plus de munitions pour eux, donc moins pour l’adversaire et ça fait la différence. Mais à Denver, les Pistons ont rechuté avec 22 possessions gâchées, dont deux capitales dans les dernières secondes. Les joueurs de Dwane Casey avaient en effet réussi un comeback pour égaliser à 111 partout, à 75 secondes de la fin.

Puis Cory Joseph a perdu la balle, à cause de la défense de Will Barton. Ensuite, Saddiq Bey a mis le pied sur la ligne de touche…

« Sans rien enlever aux Nuggets, on s’est tiré une balle dans le pied », estime le coach de la franchise du Michigan au Detroit Free Press. « On a donné 22 possessions, entre écrans illicites et pieds sur la ligne, et ça donne 28 points à Denver… Pourtant, on a joué avec intensité et on s’est battu. »

C’est d’autant plus rageant pour les jeunes Pistons, qui font partie des pires équipes de la ligue dans le domaine des ballons perdus (15 par match). Ils ont fait les efforts nécessaires afin de s’offrir une fin de match à suspense, pour bousculer Nikola Jokic et compagnie, puis un manque de concentration et de justesse a tué tout espoir.

« Pour construire ce qu’on veut construire, on doit prendre soin du ballon. Là, ce n’est pas le cas », poursuit et regrette Dwane Casey. « S’excuser, ce n’est pas suffisant, car les ballons perdus s’additionnent au bout d’un moment. Les dix derniers matches, on perdait seulement 12 ballons par rencontre. Et puis il y a eu ce match, c’est ça qui est le plus décevant. On doit jouer chaque possession comme si c’était la dernière de la partie. Tant qu’on ne le fera pas, on sera très souvent déçu. »