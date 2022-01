Erik Spoelstra a toujours en tête les Finals 2020

Les Finals 2020 resteront comme un événement unique dans l’histoire. Au cœur de la pandémie de Covid-19, la NBA avait réussi à sauver sa saison en terminant son championnat dans une « bulle sanitaire » à Disney World.

Miami avait été la révélation de cette aventure, allant jusqu’en finale avant de s’incliner 4-2 face aux Lakers, notamment à cause de pépins physiques qui ont un peu plombé l’enjeu de ce choc au sommet.

L’expérience a marqué tout le monde, des dirigeants aux fans en passant bien sûr par les staffs et les joueurs et qui se sont retrouvés coupés du monde pendant une centaine de jours pour les deux équipes qui sont allées au bout. À tel point qu’Erik Spoelstra garde toujours cet échec dans un coin de sa tête.

« J’y pense beaucoup », a-t-il déclaré au Miami Herald. « C’est probablement accentué parce que nous étions dans la bulle pendant 100 jours. On avait tout investi là-dedans. C’était vraiment unique, évidemment, en raison des circonstances, de la camaraderie et de l’investissement émotionnel qui était le plus élevé de tous les groupes que j’ai côtoyés. Je pense que tous ces facteurs y ont contribué ».

Essayer de voir le verre à moitié plein

Erik Spoelstra n’a rien oublié, les bons moments qui ont ponctué cette folle épopée, comme l’éclosion du tandem Herro/Robinson, mais aussi les échecs comme ce final dans lequel le Heat a été un poil trop court pour rivaliser, notamment suite à la blessure de Goran Dragic, également exceptionnel durant la campagne 2020 du Heat.

« Je pense que chaque fois que vous avez l’occasion d’être compétitif au plus haut niveau et de participer à cette étape finale, vous pouvez voir à quel point la compétition est difficile et combien il faut en faire pour passer ce dernier sommet. Je suis juste vraiment reconnaissant d’avoir eu cette expérience », a-t-il ajouté.

Évidemment, les circonstances hantent encore les huit joueurs de Miami (Bam Adebayo, Jimmy Butler, Udonis Haslem, Tyler Herro, KZ Okpala, Duncan Robinson, Chris Silva, Gabe Vincent) présents. « Je pense toujours au : ‘Et si ?’. Mais la vie continue », a confié Bam Adebayo, qui, comme pour Erik Spoelstra, préfère retenir le positif.

« Je pense qu’au bout du compte, c’était super pour nous parce qu’on en a fait partie, on est arrivés jusqu’en finale et on sait ce qu’il a fallu faire pour y arriver. J’ai le sentiment que c’est la plus grosse leçon de vie que je tire de cette expérience. D’avoir vécu ça, ça nous donne envie de le revivre. On a tous l’impression d’avoir échoué de peu, donc le plus important pour nous est de trouver une façon d’y retourner et de forcer cette fois une issue différente », a ajouté le pivot international américain.

Mentalement et physiquement, la « bulle » a tellement été éprouvante que la saison 2020/21 a été une succession de galères pour Miami (et les Lakers). Mais les Floridiens semblent aujourd’hui remis de leurs émotions, prêts à jouer à nouveau leur chance à fond dans une conférence toujours aussi compétitive. Ils auront en tout cas l’occasion d’évoquer quelques souvenirs ce soir, à partir de 00h00, avec la réception des Lakers…