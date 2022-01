Ricky Rubio quittera la NBA quand son fils entrera à l’école élémentaire

On est évidemment très triste pour tous les joueurs victimes de graves blessures, mais le sort de Ricky Rubio attriste encore davantage. D’abord parce que ce n’est pas la première fois qu’il se blesse aussi gravement au genou, mais aussi parce qu’il réalisait sa meilleure saison en carrière au sein d’une formation surprise. Hélas, ce n’est pas certain qu’on le revoie du côté des Cavaliers puisqu’il est en fin de contrat, et qu’il pourrait même être échangé dans les semaines à venir.

« Mon regret n’a duré qu’un jour. Je me suis blessé, et qu’est-ce qu’on peut y faire ? Il faut relativiser les choses. N’oublions pas que nous sommes en plein pandémie » rappelle le meneur Espagnol dans La Vanguardia, avant de donner son avis sur les rumeurs. « Ça fait partie du business… Avant, je le prenais très mal. Tu le prends mal parce que tu aimes tout donner pour l’équipe pour laquelle tu joues, et quand tu donnes autant et que plus tard tu vois, comme à Phoenix ou au Minnesota, qu’ils t’échangent sans même te le faire savoir… Je m’y suis habitué, et quand février approche, les rumeurs sur d’un échange de Ricky Rubio commencent. »

Lucide, Rubio sait aussi qu’il aborde la dernière partie de sa carrière. Si sa convalescence se passe bien, on devrait le retrouver à la rentrée dans un effectif, mais il prévient que son nombre d’années est compté. Son fils a deux ans, et il ne veut pas rater son entrée au CP. Ce sera donc dans quatre ans.

« Quand mon fils commencera l’école, la NBA n’en vaudra plus la peine. Il faudra rentrer. Je ne veux pas le perturber quand il aura six ans, à un âge où on commence à se faire des amis. J’en ai discuté avec ma femme et nous avons été très clairs. Il y aura un moment où le basket ne sera plus la priorité. »