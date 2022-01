Combien de Suns au All-Star Game ?

C’est le revers de la médaille quand votre équipe se base avant tout sur une force collective plutôt que des individualités, même quand ce collectif vous mène au sommet de la NBA. C’est le cas des joueurs majeurs des Suns, qui ne font pour l’instant pas partie des faveurs des votes du public pour le prochain All-Star Game alors que la franchise de l’Arizona possède le meilleur bilan de la ligue (31v-9d).

Après le deuxième point effectué sur les votes des fans hier, Devin Booker apparaît seulement en 5e position avec 648 317 votes, bien loin du trio de tête Curry-Morant-Doncic parmi les arrières de la conférence Ouest. Chez les extérieurs, Chris Paul est 7e. Pour les intérieurs, Deandre Ayton est 10e.

Monty Williams, la priorité

S’il paraît quand même probable qu’un ou deux joueurs des Suns complète le roster de la conférence Ouest, les joueurs ont quant à eux commencé à militer pour la présence de leur coach, Monty Williams qui dirigera la formation de l’Ouest si Phoenix reste en tête de sa conférence.

« On parle sérieusement. C’est notre seul objectif, d’amener notre staff là-bas. Je pense qu’ils le méritent. La façon dont ils ont construit ce programme ici et le fait que nous soyons en tête. Nous devons faire notre part pour qu’ils y arrivent », a ainsi déclaré Chris Paul après la victoire des Suns à Toronto.

Monty Williams s’est montré un peu gêné lorsque l’attention de son meneur lui a été rapportée. De la même façon, voir un maximum de joueurs des Suns au prochain match des étoiles serait pour lui la plus belle récompense.

« Mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. C’est plutôt cool », a-t-il d’abord répondu. « Je ne pense pas que les entraîneurs y pensent autant qu’on pourrait le croire. Je crois que nous pensons même l’inverse. On aimerait avoir deux, trois, quatre gars qui puissent y aller. Que ces gars-là y aillent pour s’amuser. Mais c’est plutôt cool qu’il dise ça et que l’équipe pense la même chose ».

Devin Booker assure le SAV

Devin Booker peut pour sa part prendre exemple sur les récents cas de figure similaires, lorsque les Pistons de 2006, les Celtics de 2011 ou les Hawks de 2015 avaient pu envoyer quatre joueurs au All-Star Game, récompensant ainsi les bilans de ces équipes en cours de saison.

« Si nous nous occupons de ce que nous devons faire sur le terrain, je suis sûr que le reste viendra tout seul. Je pense qu’avoir le meilleur bilan de la ligue aide aussi à faire venir peut-être trois ou quatre gars », a-t-il déclaré la semaine dernière.

D’un autre côté, les Suns avaient déjà réussi un superbe exercice 2020-2021, et seul Chris Paul avait été de la partie, alors que Devin Booker était pour sa part blessé. Du coup, l’arrière a pris les devants, en faisant la promotion de ses coéquipiers pour le All-Star Game sur son compte Twitter suivi par un million de comptes, avec les #ChrisPaul, #MikalBridges# et #Deandre Ayton assortis du #NBAAllStar.

« Ça permet de le montrer à tout le monde, de leur ouvrir les yeux et les oreilles du fait qu’il nous ait mis en avant comme ça », s’est réjoui Deandre Ayton. « On ne se cache pour dire que notre objectif, c’est de ramener une bague. Je pense que le monde entier le sait. C’est ce que nous allons garder comme objectif, mais ces distinctions viennent aussi avec l’accumulation des victoires. Donc bien sûr, qu’on aimerait avoir nos coéquipiers, notre staff et un maximum de gens là-bas pour vivre cette expérience tous ensemble ».

Comme sur le terrain, l’union fera-t-il la force en vue de la sélection définitive du prochain All-Star Game pour les Suns ? Réponse dans les semaines à venir…