Les Nuggets espèrent toujours revoir Michael Porter Jr. cette saison

Et si Michael Porter Jr. revenait cette saison ? Cela paraissait pourtant improbable le 1er décembre dernier, au moment de son opération des lombaires, puisque l’absence de l’ailier de Denver allait se compter en mois.

Mais un peu plus d’un mois après être passé sur le billard, Michael Porter Jr. avait surpris en retrouvant les parquets, le 3 janvier dernier, pour quelques shoots avant la rencontre contre les Mavericks, et cette nuit encore, il a effectué quelques tirs avant la rencontre face aux Blazers.

Désormais, le Denver Post avance que la franchise du Colorado n’a pas encore écarté l’idée d’un possible retour cette saison. Le joueur de 23 ans comme les Nuggets sont optimistes, avec une rééducation qui se passe très bien.

Un retour d’ici quelques mois, plus celui de Jamal Murray, serait évidemment une excellente nouvelle pour Denver. Néanmoins, nul doute que les dirigeants seront très prudents avec Michael Porter Jr, qui a un lourd passif avec son dos et a été prolongé à prix d’or avant le début de saison.

Il ne faut donc pas aller trop vite afin de ne pas hypothéquer les prochaines années, avec un joueur talentueux mais qui n’a, au fond, réalisé qu’une seule grosse saison jusqu’à maintenant, c’est-à-dire l’exercice 2020/21.

Michael Porter Jr. is out on the court at American Airlines Arena getting shots up. He had back surgery on Dec. 1. pic.twitter.com/czbcAYUfmy

— Mike Singer (@msinger) January 4, 2022