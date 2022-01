Caris LeVert garde espoir pour la seconde partie de saison des Pacers

Alors qu’il tournait à 25.5 points de moyenne sur la seconde moitié du mois de décembre, Caris LeVert avait connu la même mésaventure que beaucoup d’autres : il était entré dans le protocole sanitaire. Résultat : il n’avait pas encore joué en 2022 et a retrouvé les parquets mercredi soir, face à Boston.

Forcément, après plus de dix jours sans mettre les chaussures, l’ailier n’était pas dans sa meilleure forme, mais il a tout de même inscrit 16 points à 6/9 au shoot et délivré 4 passes. « Ça fait du bien d’être de retour avec mes coéquipiers », a-t-il expliqué à l’Indy Star. « Être à l’isolement, c’est évidemment difficile pour chacun. »

Sauf que malgré son apport, Caris LeVert n’a pas réussi à endiguer la mauvaise passe des Pacers, qui ont perdu contre les Celtics et n’ont gagné que trois matches depuis un mois, pour onze défaites…

Les semaines passent et Indiana patine toujours autant, avec une 13e place à l’Est et six succès de retard sur la 10e place, qui ouvre la voie au « play-in ».

« Ce qu’il y a de positif en NBA, ce sont les 82 matches, donc il reste 40 rencontres », annonce pour rassurer l’ancien de Brooklyn. « Par conséquent, il y a encore beaucoup de matches à jouer pour corriger ce qu’on a mal fait dans la première partie de la saison. On a le temps pour faire cela. Mais il va falloir s’y mettre. »

Le problème, c’est que début décembre, Caris LeVert avait tenu les mêmes propos et rien n’a été réglé ensuite. On peut donc se poser la question : les joueurs de Rick Carlisle auront-ils les ressources nécessaires pour inverser la tendance et faire mieux dans la seconde partie de saison ?

« On peut soit se dire qu’on est dans le dur en ce moment, soit regarder ça en se disant qu’il y a encore des rencontres à jouer », répond Caris LeVert. « On est assez expérimenté et mature pour pencher vers cette seconde option. On parle beaucoup de ce qu’on doit faire, mais tout le monde le sait. C’est le moment, je pense, pour se regarder individuellement dans le miroir et pour agir. »